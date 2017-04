Acht Smartphones mit Besonderheiten

Smartphone-Modelle gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, was die Suche nach einem Neugerät nicht erleichtert. Mancher Hersteller versucht indes, aus dem Einheitsbrei hervorzustechen, sei es in puncto Design, sei es in puncto Ausstattung. Wir zeigen Ihnen daher Smartphones mit Besonderheiten zum vergleichsweise kleinen Preis. Bezüglich der Preise nennen wir übrigens günstige Durchschnittspreise in Online-Shops ohne Versandkosten.

BlackBerry Passport

Das BlackBerry Passport ist schon vom Formfaktor her eine Besonderheit: Das Verhältnis von Höhe zu Breite ist für ein Smartphone ungewöhnlich, zudem kommt das Passport mit echter Handware-Tastatur. Darüber hinaus besonders: Hier kommt noch nicht Android zum Einsatz, sondern Blackberry 10(.3) - das System hat keine große Zukunft, aber eine gewisse Fan-Gemeinde. Wer sich daran nicht stört oder eben vielleicht sogar extra auf Blackberry OS setzen will, bekommt hier zum Preis von rund 280 Euro ein Stück High-End-Hardware. Das 4,5-Zoll-Display löst 1440 mal 1440 Pixel auf, das Gerät soll im Standby bis zu 14,5 Tagen durchhalten - für Smartphones schon eine Besonderheit. 32 GB interner Speicher sind verbaut, ein microSD-Slot zur Erweiterung um bis zu 128 GB steht bereit. Fotos schießt eine 13-Megapixel-Kamera.

