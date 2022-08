Drahtloses vs. kabelgebundenes Laden: Vor- und Nachteile

Unser Bericht hilft Ihnen zu entscheiden, ob Sie das Handy besser an die Strom-Leine legen, um den Akku zu füllen, oder auf die kabel­lose Möglich­keit per Induk­tion (Qi-Stan­dard) zurück­greifen.

Für heutige Smart­phones exis­tieren zwei Methoden zum Aufladen, kabellos und kabel­gebunden. Beide Lösungen haben spezi­fische Vor- und Nach­teile. In diesem Bericht wollen wir den tech­nolo­gischen Werde­gang dieser Proze­duren inner­halb der letzten Dekade nach­voll­ziehen. Was waren die wich­tigsten Errun­gen­schaften beim kabel­losen und kabel­gebun­denen Laden? Wie hat sich die Markt­situa­tion entwi­ckelt? Neben dieser gedank­lichen Zeit­reise widmen wir uns der Alltags­taug­lich­keit. So sehen Sie, welche Vor- und Nach­teile die Strom­über­tra­gung per Qi oder USB / Light­ning haben. Ferner verglei­chen wir die Anschaf­fungs­kosten entspre­chender Handys.

Historie des kabel­losen Aufla­dens (2012 bis heute)

Kabelloses und kabelgebundenes Laden im Vergleich

Fotos: teltarif.de/Apple, Montage: teltarif.de Der finni­sche Hersteller Nokia erwies sich als Pionier hinsicht­lich induk­tiver Strom­über­tra­gung bei mobilen Endge­räten. Im November 2012 erschien das Lumia 920 als welt­weit erstes Smart­phone mit inte­griertem draht­losen Aufladen. Es wurde auf den Qi-Stan­dard gesetzt. Zuvor brachte Samsung im Mai desselben Jahres das Galaxy S3 heraus. Dieses bewarb die südko­rea­nische Firma zwar als kabellos aufladbar, aller­dings nur mittels einer Erwei­terung durch das „Wire­less Char­ging Kit“. Besagtes Zubehör-Set besteht aus einer Hülle mit Lade­spule und einer induk­tiven Lade­sta­tion. Es erreichte im September 2012 den Handel. Drahtlose Ladestation

Samsung Nach und nach setzten immer mehr Hersteller, zumin­dest bei ihren Ober­klas­semo­dellen, auf die kabel­lose Ener­gie­ver­sor­gung, wobei sich der Stan­dard Qi allmäh­lich als univer­selle Schnitt­stelle durch­setzte. Ikea reagierte im Früh­ling 2015 mit den ersten Möbeln mit einge­bauter draht­loser Lade­sta­tion. Einen beson­ders großen Schub für die Verbrei­tung auf dem Massen­markt erfuhr Qi 2017 durch Apple. Das iPhone 8, das iPhone 8 Pro und das iPhone X ließen sich als erste Modelle des Port­folios ohne Kabel aufladen. Einer Markt­for­schungs­studie zufolge besaßen in Q4 2019 70 Prozent der Ober­klasse- und 18 Prozent der Mittel­klasse-Smart­phones ein Qi-Modul.

Am schnellsten lassen sich aktuell das Honor Magic 4 Pro und das Honor Magic 4 Ultra drahtlos mit Strom versorgen. Beide Mobil­geräte bieten Qi mit 100W.

Historie des kabel­gebun­denen Aufla­dens (2012 bis heute)

Vor zehn Jahren gab es ledig­lich zwei Kabel-Schnitt­stellen für Smart­phones, nämlich Micro-USB im Android-Sektor und das dicke 30-Pin-Exem­plar im Apple-Sektor. Im September 2012 wurde der iPhone-Lade­ste­cker mit Light­ning endlich kompakt. Der Port debü­tierte im iPhone 5. Ein Jahr darauf versuchten sich erste Unter­nehmen an Schnell­lade­mecha­nismen. Zusammen mit dem Snap­dragon 600 führte Qual­comm 2013 sein Quick Charge ein. Die maxi­male Strom­über­tra­gung lag bei 10W. Oppos Vooc feierte im Find 7 2014 sein Debüt und lieferte 20W. LeTV war schließ­lich die Einfüh­rung des Stan­dards USB C auf dem Endkunden-Smart­phone-Markt zu verdanken. 30-Pin-Stecker fürs iPhone

Apple Der chine­sische Hersteller zeigte sich mit dem Einsatz des rever­siblen Ports in seinem Le 1 aus dem Jahr 2015 fort­schritt­lich. Eine Erhe­bung von Ende 2019 veran­schau­lichte, dass bereits 68 Prozent aller Smart­phones USB C nutzen. Mitt­ler­weile dürfte der Anteil noch deut­lich größer sein. Bis heute ist Micro-USB jedoch nicht gänz­lich vom Markt verschwunden. Haupt­säch­lich beson­deres güns­tige Android-Smart­phones verfügen noch über diesen Stan­dard. Ab 2024 werden zumin­dest in der EU aber sowohl Micro-USB als auch Light­ning bei neuen Geräten verschwinden. Das EU-Parla­ment hat USB C als Stan­dard für Smart­phone-Lade­buchsen fest­gelegt. Micro-USB für Android

Renkforce Momentan hat OnePlus mit dem OnePlus 10T das am schnellsten aufla­dende Smart­phone im Sorti­ment. Es besitzt einen Schnell­lade­mecha­nismus mit 150W.

Auf der folgenden Seite Vor- und Nach­teile der Lade-Lösungen.