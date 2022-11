teltarif.de-Talk: Smartphone-Highlights 2023

Auch für das Jahr 2023 erwarten wir wieder eine Reihe span­nender neuer Smart­phones. Ein Modell könnte sogar noch Ende 2022 vorge­stellt werden, wenn auch viel­leicht nicht für den euro­päi­schen Markt. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hat sich mit den Flagg­schiff-Modellen des kommenden Jahres beschäf­tigt und verrät im neuen Podcast von teltarif.de, welche Geräte von welchem Hersteller zu erwarten sind.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, YouTube, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Smartphone-Highlights 2023

Foto: teltarif.de Das Samsung Galaxy S23 dürfte als Smart­phone-Neuheit gesetzt sein, die schon kurz nach dem Jahres­wechsel erscheint. Im Sommer wird uns der korea­nische Hersteller wieder neue Mobil­tele­fone zeigen, deren Displays sich falten lassen. Die Hand­helds werden voraus­sicht­lich eine Neue­rung mit sich bringen, die sich Samsung-Fans schon lange wünschen. Wir bespre­chen im Podcast, worum es dabei geht.

Dass Apple im Herbst 2023 das iPhone 15 in vier Versionen auf den Markt bringen wird, dürfte keine große Über­raschung sein. Doch was hat der ameri­kani­sche Hersteller noch in Planung? Sehen wir viel­leicht im Früh­jahr eine Neuauf­lage des iPhone SE mit rund­erneu­ertem Design? Auch darüber spre­chen wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Aber auch von Herstel­lern wie Xiaomi, Huawei und Moto­rola sind im neuen Jahr wieder span­nende Mobil­tele­fone zu erwarten, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch über diese Endge­räte unter­halten wir uns in der neuen Podcast-Ausgabe.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de-Talk: Smartphone-Highlights 2023 Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.