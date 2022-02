Samsung DeX & Co: Handy/Tablet als "PC-Ersatz" - so gehts

Smart­phones und Tablets sind kleine Computer, die viele Aufgaben der Großen über­nehmen können. Doch es geht auch noch anders. So sollen die mobilen Geräte voll­wer­tigen PCs noch ein Stück näher kommen.

Smart­phones und Tablets sind kleine Computer, die viele Aufgaben der Großen über­nehmen können und dabei teil­weise noch leis­tungs­stärker sind als einfache PC. Was liegt da also näher, als die Taschen­com­puter als PC-Ersatz zu verwenden.

Hersteller wie Samsung oder Moto­rola erlauben es, das Smart­phone an einen externen Bild­schirm anzu­schließen und den Handy­dis­play-Inhalt in einen Desktop-Modus zu verwan­deln. Gesellen sich Tastatur und Mouse hinzu, soll so eine Art PC-Ersatz entstehen, womit unter anderem Office-Programme auf dem Smart­phone auf ähnliche Weise genutzt werden können wie auf einem Desktop-PC oder Laptop.

Wir haben uns ausge­wählte Möglich­keiten ange­schaut, Smart­phone und Tablet auf diese Weise mit einem externen Bild­schirm zu verbinden. Los geht es mit einem Tablet, an das wir Mouse und Tastatur gekop­pelt haben.

