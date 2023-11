Wie gewohnt fassen wir zu Beginn des neuen Monats die aktu­ellen Entwick­lungen und Aktionen bei den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern zusammen. Bei Voda­fone wurden in der zweiten Oktober-Hälfte neue Tarife einge­führt. Die Telekom belohnt Neukunden und Vertrags­ver­län­gerer mit einer Cash­back-Aktion. o2 erhöht in zwei Prepaid-Tarifen das in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­volumen.

Telekom: Bis zu 240 Euro Cash­back

Der November bei den Mobilfunk-Netzbetreibern

Foto: teltarif.de Bei der Deut­schen Telekom laufen noch bis ins neue Jahr zwei Cash­back-Aktionen. Neukunden erhalten bei Abschluss eines Mobil­funk­ver­trags bis 10. Januar eine Gutschrift über 240 Euro auf ihrem Giro­konto. Dabei spielt es keine Rolle, für welchen MagentaMobil-Tarif sich der Kunde entscheidet. Ausge­nommen sind PlusKarten, Young- und Special-Tarife, DTAG- und For-Friends-Tarife, Corpo­rate Bene­fits und Daten­tarife. Wer vom Bonus profi­tieren möchte, muss sich dafür regis­trieren.

Auch für Bestands­kunden hat die Telekom eine Spar-Aktion im Angebot. Diese gilt bis 31. Januar. Aller­dings sind die Kondi­tionen schlechter als für Neukunden. Zum einen beträgt die Ersparnis nur 120 Euro. Zum anderen wird der Bonus nur dann einge­räumt, wenn der Kunde im Rahmen der Vertrags­ver­län­gerung in einen höher­wer­tigen Tarif wech­selt. Die Gutschrift wird in Form einer Grund­preis­reduk­tion um jeweils 10 Euro im ersten Jahr nach der Vertrags­ver­län­gerung einge­räumt.

Kunden im Alter unter 28 Jahren profi­tieren in den MagentaMobil-Young-Tarifen vom doppelten Daten­volumen im Vergleich zu den Preis­modellen für alle Kunden. Darüber hinaus redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr gegen­über dem Stan­dard­tarif in der glei­chen Preis­stufe für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit um jeweils 5 Euro.

Neue Tarife von Voda­fone

Voda­fone hat in der zweiten Oktober-Hälfte neue Tarife für Prepaid- und Vertrags­kunden einge­führt. Bei CallYa bekommen die Kunden verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen bei unver­änderten Kosten. So sind in der CallYa Allnet-Flat S für 9,99 Euro in vier Wochen jetzt 6 GB statt bisher 4 GB High­speed-Daten­volumen enthalten. Details zu den neuen Kondi­tionen in den aktu­ellen Prepaid-Tarifen von Voda­fone haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­men­gefasst.

Neu für Vertrags­kunden sind die Tarife GigaMobil XS+ und Smart XS. Der GigaMobil XS+ wird zwischen den Tarif­stufen XS und S posi­tio­niert, während Voda­fone mit dem Smart XS preis­sen­sible Kunden abholen will. In einem sepa­raten Beitrag haben wir die Details zu beiden neuen Vertrags­tarifen von Voda­fone aufge­zeigt.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, bei welchen Prepaid-Tarifen von o2 derzeit im Rahmen einer Aktion dauer­haft mehr Daten­volumen inklu­sive ist.