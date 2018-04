10 Smartphones mit wechselbarem Akku

Das langsame Aussterben der wechselbaren Akkus beginnt 2007 mit dem iPhone von Apple. Fortan setzten mehr und mehr Hersteller auf besonders dünne Smartphones und die Akkus wurden platzsparend fest in den Gehäusen verbaut. Auch aus einem Stück Aluminium gefertigte Geräte hatten keinen Platz für einen wechselbaren. Apple, die diesen für viele zweifelhaften Trend gestartet haben, hat sich zuletzt mit der Drosselung älterer Akkus stark in die Kritik gebracht und somit geerntet, was sie selbst gesät haben. Wer aber auch heute noch auf Nummer sicher gehen und ein Gerät mit wechselbarem Akku möchte, sollte sich durch die Bildergalerie klicken. In dieser stellen wir 10 ausgewählte Smartphones der letzten beiden Jahre mit austauschbarem Akku vor.