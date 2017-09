Der zur Drillisch AG gehörende Anbieter smartmobil hat die Preise für seine monatlich kündbaren LTE-Tarife Special und Pro gesenkt. Kunden sparen nun bis zu fünf Euro pro Monat, wenn sie sich für einen der beiden Tarife entscheiden. Der LTE Special Flex kostet ab sofort 9,99 Euro statt 12,99 Euro im Monat, den LTE Pro Flex gibt es für 19,99 Euro statt für 24,99 Euro.

Beide Angebote bringen neben einer Telefon-Flatrate für kostenfreie Telefonate in alle deutschen Netze auch eine SMS-Flatrate mit. Eine Internet-Flat mit Zugriff auf das LTE-Netz von Telefónica ist ebenfalls dabei. Mit dem LTE Special surfen Kunden bis zu einem Verbrauch von 1,5 GB mit bis zu 50 MBit/s im Internet (Upload max. 32 MBit/s). Der LTE Pro erlaubt hingegen Geschwindigkeiten von bis zu 225 MBit/s im Downstream bzw. 50 MBit/s im Upstream. Das inkludierte Datenvolumen beträgt hier 5 GB. Dank EU-Roaming können die Inklusivleistungen beider Angebote ohne zusätzliche Kosten im EU-Ausland genutzt werden.

Tarife mit Datenautomatik

smartmobil senkt Preise für monatlich kündbare LTE-Tarife Ist das Inklusivvolumen von 1,5 GB bzw. 5 GB verbraucht, tritt die Datenautomatik in Kraft. Sie ist fester Bestandteil beider Angebote von smartmobil. Im Tarif LTE Special werden bis zu dreimal im Abrechnungsmonat zusätzliche 200 MB Daten zu je 2 Euro zugebucht. Im Tarif LTE Pro bucht die Datenautomatik statt 200 MB bis zu dreimal 500 MB nach. Die Kosten pro Buchung betragen 3 Euro.

Sind auch diese 600 MB bzw. 1,5 GB versurft, können Kunden beider Tarife nochmals 1 GB für 4,99 Euro buchen. Der Data-Snack ist maximal dreimal pro Monat buchbar. Ist das Extra-Volumen der Datenautomatik bzw. des optionalen Data-Snack verbraucht, drosselt smartmobil die Surfgeschwindigkeit für den Rest des Monats auf maximal 16 kBit/s im Up- und Downstream.

Der LTE Special und der LTE Pro haben in der Flex-Variante eine Laufzeit von einem Monat. Eine Kündigung muss in Textform 30 Tage zum Ende des Kalendermonats eingehen, ansonsten verlängert sich der Vertrag um einen weiteren Monat. Beide Angebote lassen sich auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten und dreimonatiger Kündigungsfrist buchen. Die Kosten während der ersten beiden Jahre betragen hier 7,49 Euro für den LTE Special und 14,99 Euro für den LTE Pro. Für die Bereitstellung berechnet smartmobil sowohl in der Flex- als auch der Laufzeit-Version einmalig 29,99 Euro.

Wie unser Tarif-Vergleich der LTE-Tarife mit einmonatiger Laufzeit zeigt, können die Tarife von smartmobil dank der reduzierten Preise durchaus mit denen anderer Anbieter mithalten.