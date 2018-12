Smart Home stößt auf verhaltenes Interesse

Das Smart Home ist vielen Deutschen ein Begriff, was es alles für Vorteile bringt eher noch nicht. Die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung hat nach eigenen Angaben ein ziem­lich gutes Bild davon, was sich hinter dem popu­lären Schlag­wort Smart Home verbirgt. Einer Umfrage der Hopp Markt­for­schung im Auftrag des Bundes­ver­bandes der Verbrau­cher­zen­tralen (vzbv) zufolge, glaubt deut­lich mehr als jeder Zweite (57 Prozent) ziem­lich genau zu wissen, worum es sich dabei handelt. Mehr als jeder Dritte (35 Prozent) gibt aber an, den Begriff schon einmal gehört zu haben, aber eigent­lich nicht zu wissen, was sich dahinter verbirgt.

Unein­ge­schränktes Inter­esse an den Möglich­keiten von Smart Home äußerte nur knapp jeder zehnte Befragte (9 Prozent). Ein gutes Drittel (39 Prozent) würde Smart-Home-Anwen­dungen zumin­dest nutzen, wenn es ihm auf jeden Fall einen Mehr­wert bringt und nicht so teuer ist. Knapp die Hälfte aller Befragten (49 Prozent) geben aber pauschal an, kein Inter­esse an Smart Home zu haben.

Verschiedene Gründe für Ablehnung

Die wich­tigsten Gründe für die ableh­nende Haltung in der Gruppe der Nicht-Inter­es­senten sind mangelnder Mehr­wert (64 Prozent), Angst vor Preis­gabe und Weiter­gabe von noch mehr persön­li­chen Daten (49 Prozent), Angst vor Hacker­an­griffen und Mani­pu­la­tionen (47 Prozent) und die Kosten (47 Prozent). Knapp jeder Vierte (22 Prozent) äußert zudem die Sorge, dass die Geräte derzeit noch nicht ausge­reift sind und durch den Fort­schritt schon in wenigen Jahren unbrauchbar sein werden.

Wenn Sie wissen wollen, welche Möglich­keiten Smart Home heute schon eröffnet, dann klicken Sie sich doch einfach durch unseren Einkaufs­führer mit 10 Produkt-Empfeh­lungen zu Weih­nachten.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (4)