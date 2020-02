teltarif.de-Talk: Das bieten smarte Autos

Das Internet hat längst auch im Auto Einzug gehalten. Das Navi­gati­onssystem bekommt Verkehrs­daten in Echt­zeit, Spotify und Webradio lassen sich streamen und die Mitfahrer können ihr Smart­phone oder Tablet über den WLAN-Hotspot des Fahr­zeugs ins Internet bringen. Doch was bieten smarte Autos dem Kunden unter dem Strich? Darüber unter­halten wir uns im aktu­ellen Podcast von teltarif.de.

Podcast über smarte Autos Seit einigen Jahren wird intensiv über das Thema auto­nomes Fahren disku­tiert. Doch wann könnte es wirk­lich realis­tisch sein, dass das Auto alles alleine steuert und der "Fahrer" nebenbei Zeitung liest? Das ist eines der Themen, die wir in der neuen Podcast-Ausgabe etwas genauer beleuchten.

Welche Dienste kann der Mobil­funk im Auto mit sich bringen und wie lässt sich durch die Netz­anbin­dung sogar Geld sparen? Welche Extra­kosten fallen für welche Ange­bote an und wie fair sind welche Auto­mobil­herstel­lern gegen­über ihren Kunden, wenn es um die Kosten für "Live Services" geht? Wie wir im Podcast aufzeigen, gibt es hier nämlich sehr große Unter­schiede.

Auch Radio und Multi­media-Ange­bote im Auto sind ein Thema in unserem neuen Podcast. So haben viele Auto­mobil­hersteller Verän­derungen beim im Fahr­zeug inte­grierten Radio einge­führt, die auf den ersten Blick sehr bedie­nerfreund­lich sind. Aller­dings bringen die Neue­rungen auch Nach­teile mit sich, die wir eben­falls beleuchten.

