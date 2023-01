Unter 300 Euro: 55 Zoll UHD-Smart-TVs bei Penny & Aldi

Wer sich für einen neuen Smart-TV mit einer Größe von 55 Zoll inter­essiert und auf güns­tige Ange­bote bei Discoun­tern schielt, hat ab Donnerstag die Wahl: Sowohl bei Penny als auch Aldi (Nord und Süd) gibt es Smart-TVs jeweils zum Preis von 299 Euro im Angebot.

UHD, HDR und Alexa-Sprach­steue­rung

Bei Penny handelt es sich das Modell "DL55U550P2CW" von Dual. Der Discounter verweist jedoch darauf, dass das Modell nicht in allen Filialen und auch nur in limi­tierter Stück­zahl zur Verfü­gung steht. Online ist es nicht erhält­lich. Das Smart-TV liefert Bilder in Ultra-HD mit einer maxi­malen Auflö­sung von 3840 mal 2160 Pixel im 16:9-Bild­format. Einge­baut ist zudem die HDR-Tech­nologie ("High Dynamic Range"), die Details in beson­ders hellen oder sehr dunklen Inhalten hervor­hebt. Wie bei fast allen gängigen Modellen gibt es zum Empfang von TV- und Radio­pro­grammen einen HD-Triple-Tuner. Dieser umfasst die drei Empfangs­mög­lich­keiten DVB-T2 (Antenne), DVB-S/S2 (Satellit) und DVB-C (Kabel). Der Dual DL55U550P2CW bei Penny

Foto: Dual Positiv: Das inte­grierte Smart-TV-System basiert auf Android-TV. Es bietet dementspre­chend unzäh­lige Apps aus dem Google Play-Store an. Außerdem kann der Sprach­assis­tent Alexa von Amazon genutzt werden. Diverse Strea­ming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime sind bereits vorin­stal­liert, den Rest kann der Nutzer aus dem App-Store hinzu­fügen.

Über den inte­grierten USB-Media-Player und über die beiden USB-Schnitt­stellen können Daten­spei­cher wie Sticks und Fest­platten mit Filmen, Musik und Fotos abge­spielt werden. Weitere Anschluss­mög­lich­keiten gibt es in Form von drei HDMI-Eingängen. Beim Strom­ver­brauch sortiert sich der Fern­seher in die Ener­gie­effi­zienz­klasse E bis G ein. Sein Verbrauch liegt zwischen 64 bis 12 kWh je 1000 Betriebs­stunden, abhängig von den Bild- und Tonein­stel­lungen.

Aldi Süd: Medion-Modell eben­falls mit Android TV

Eben­falls ab diesem Donnerstag gibt mit dem Medion Life X15587 einen Smart-TV zum Preis von nur 299 Euro bei Aldi Nord und Süd. Auch hier wird ein 55-Zoll-TV mit Android TV als Betriebs­system geboten, sodass Nutzer auf unzäh­lige Apps und Strea­ming-Dienste zurück­greifen können. Beliebte Appli­kationen sind auch bei diesem Modell schon vorin­stal­liert. Der Verkauf erfolgt auch hier nur lokal in den Märkten von Aldi Nord und Süd und nicht online. Medion-TV bei Aldi

Foto: Medion Auch dieses TV bietet einen Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S/S2), HDR und zusätz­lich Dolby Vision für dyna­misch opti­mierte Bild­qua­lität. Mit 1.200 MPI (Motion Picture Index) liegt der Bild­ver­bes­serungs­wert aller­dings etwas unter dem früherer Medion-Modelle, die Aldi im Angebot hatte. Die physi­kali­sche Auflö­sung beträgt wie beim Penny-Modell 3840 mal 2160 Pixel. Die inte­grierte CI+-Schnitt­stelle ermög­licht in Verbin­dung mit entspre­chendem CI+-Modul und einer Smart Card den Empfang von verschlüs­selten Programmen.

Auch das Medion-Modell ist mit Sprach­steue­rung ausge­stattet, als Sprach­assis­tent kommt hier jedoch "Hey Google" zum Einsatz. Hervor­zuheben ist zudem, dass der TV das Label "PVR-ready" (Personal Video Recorder) trägt, also Aufnahmen auf Sticks oder Fest­platten möglich sind. Wie das Dual-Modell bei Penny besitzt auch der Medion-TV bei Aldi entspre­chend einen Media-Player zum Anschauen von privaten Videos oder Fotos.

Welches Modell ist das bessere?

Bei beiden Modellen handelt es sich offen­sicht­lich um exklusiv für beide Discounter konzi­pierte Modelle, sodass ein direkter Preis­ver­gleich mit anderen Märkten und Online-Shops nicht möglich ist. Aufgrund der Features bieten beide Fern­seher ein sehr gutes Preis-Leis­tungs­ver­hältnis, wobei das Medion-Modell zumin­dest laut den uns zur Verfü­gung stehenden Daten noch einige Funk­tionen mehr besitzt.

Wer nicht gerade hohe Ansprüche stellt, der bekommt mit beiden Modellen solide Smart-TVs mit vielen Funk­tionen.

Auch Lidl hat aktuell noch einen Smart-TV mit 55 Zoll im Angebot, sofern er nicht bereits ausver­kauft ist.