TV als Radio: 19  Millionen nutzen Hörfunk über Smart-TV

Die Online-Audio-Nutzung in Deutsch­land erreicht einen neuen Höchst­wert: 50,2 Millionen Personen in Deutsch­land hören zumin­dest gele­gent­lich Audio-Ange­bote aus dem Internet, das entspricht 71 Prozent der Bevöl­kerung ab 14 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Online-Audio-Nutzung damit leicht um zwei Prozent­punkte gestiegen. Den größten Zuge­winn verzeichnet Webradio, das vor allem in der Alters­gruppe der ab 50-Jährigen mehr gehört wird. Der Radioplayer auf dem Smart-TV

Foto: Radioplayer Deutschland Musik­strea­ming bleibt in der Gesamt­bevöl­kerung aber das meist­genutzte Online-Audio-Format (60 Prozent) vor Webradio (52 Prozent), Podcasts oder Radio­sen­dungen zum Nach­hören (30 Prozent) und Hörbü­chern und Hörspielen (24 Prozent). Das sind einige der Ergeb­nisse des Online-Audio-Moni­tors 2023, der am 14. September im Rahmen einer Online-Veran­stal­tung präsen­tiert wurde.

Zwei Drittel der Bevöl­kerung nutzt Online-Audio-Ange­bote

Knapp zwei Drittel der Bevöl­kerung in Deutsch­land ab 14 Jahren (45,3 Millionen) hören mindes­tens einmal im Monat Online Audio, die meisten von ihnen nach wie vor über das Smart­phone (80 Prozent). Andere "smarte" Geräte wie Smart Speaker, Smart-TV, Smart­watch und auch das WLAN-Radio legen deut­lich zu. Gerade die Verfüg­bar­keit von Smart Spea­kern wächst beträcht­lich – um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 19,2 Millionen Personen ab 14 Jahren haben mitt­ler­weile Zugang zu einem Laut­spre­cher mit Sprach­steue­rung. Und: Fast alle nutzen über den Smart Speaker auch Online-Audio-Inhalte, vorrangig Musik­strea­ming (73 Prozent) und Webradio (72 Prozent).

Boom bei Radio­hören über Smart-TV

Doch auch Smart-TVs – also Fern­seher, die direkt oder über Zusatz­geräte mit dem Internet verbunden sind – gewinnen weiter an Rele­vanz als Audio-Geräte. Mehr als ein Viertel der ab 14-Jährigen in Deutsch­land (27 Prozent) hört über den Smart-TV Online-Audio-Inhalte, die meisten von ihnen Webradio (75 Prozent) oder Musik­strea­ming (60 Prozent). Der Zugang am Smart-TV erfolgt zumeist über eine Strea­ming-App (48 Prozent) oder die App eines Radio­sen­ders oder einer Media­thek (41 Prozent). Jeweils fast ein Drittel nennt Klang und Komfort als einen Haupt­grund für die Online-Audio-Nutzung über Smart-TV.

Viele Fern­seher verfügen dank einge­bauter Sound­sys­teme heute über exzel­lente Klang­eigen­schaften, andere nutzen Sound­bars für besseren Klang. Somit nutzen viele Haus­halte auch das TV als Ersatz für die HiFi-Anlage. Über die Radio- und Musik­strea­ming-Apps werden zumeist auch Bilder oder Slide­shows über­tragen wie etwa Studio­fotos, kleine Videos, Alben­cover oder zumin­dest das Sende­logo. Somit gibt es hier auch ein visu­elles Erlebnis.

Bei einem Fünftel ist der smarte Fern­seher das einzige Gerät mit Laut­spre­cher im Raum, fast ebenso viele schätzen die zusätz­lichen Infos und Bilder auf dem Bild­schirm.

Online-Audio im Auto wächst

Die Hälfte der Bevöl­kerung ab 14 Jahren in Deutsch­land (49 Prozent) hört auch Online-Audio-Ange­bote, wenn sie mit Auto, Bus, Bahn, Flug­zeug, Fahrrad oder zu Fuß unter­wegs ist. Das Auto nimmt dabei eine promi­nente Rolle ein: 60 Prozent der regel­mäßigen Online-Audio-Nutzenden hören dort Online-Audio-Inhalte – damit ist "im Auto" die häufigste Nutzungs­situa­tion über­haupt. Musik­strea­ming (56 Prozent) und Webradio (52 Prozent) sind hier die am häufigsten genutzten Online-Audio-Ange­bote. Das einge­baute Info­tain­ment­system ist auch für Online Audio die Schalt­zen­trale im Auto. Zwei Drittel nutzen die Inhalte direkt über das Info­tain­ment­system (67 Prozent), knapp die Hälfte koppelt (auch) sein Smart­phone oder Tablet damit (48 Prozent).

Zuletzt wurde - unter anderem für Online-Audio im Fahr­zeug - die neue Version von Android Auto vorge­stellt.