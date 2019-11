Neuer TV zu Weihnachten: Günstige Fernseher bis 300 Euro

Weih­nachten steht vor der Tür und mit Enter­tain­ment-Geschenken landet man meis­tens einen Voll­treffer. Einem Fami­lien­mitglied oder jemand aus dem Bekann­tenkreis können Sie mit einem güns­tigen Smart-TV eine Freude machen. In diesem Einkaufs­führer stellen wir Ihnen acht Produkte von Herstel­lern wie LG, Philips und Samsung in einem Preis­bereich zwischen 220 und 300 Euro vor. Dabei haben wir darauf geachtet, dass mindes­tens eine Full-HD-Auflö­sung und eine Bild­schirm­diago­nale ab 32 Zoll geboten wird. Alle vorge­stellten Artikel sind inner­halb von wenigen Tagen lieferbar.

Budget-Smart-TVs – Was Sie beachten müssen

Die schlauen Fern­sehge­räte sind schon für wenig Geld erhält­lich, warten aber dennoch oft mit wich­tigen Features auf. Ein inte­griertes WLAN-Modul, eine LED-Beleuch­tung oder HDR gehören in der Einstei­gerklasse beinahe schon zum Stan­dard. Auch die Bild­qualität ist bei den meisten erschwing­lichen Smart-TVs ordent­lich, wenn­gleich Kontrast, Farb­treue und Ausleuch­tung selbst­redend nicht an höher­prei­sige Artver­wandte heran­kommen. Die größten Abstriche müssen Sie häufig bei den Smart-Funk­tionen und der Anschluss­viel­falt in Kauf nehmen. Des Weiteren gibt es im Preis­bereich bis 300 Euro nur selten Bild­schirm­größen ober­halb von 43 Zoll. In einem mittel­großen Wohn­zimmer reichen 40 oder 43 Zoll aus. Für das Schlaf­zimmer genügt sogar eine Diago­nale von 32 Zoll. Mit einem Klick auf das Bild kommen Sie jeweils zum nächsten Gerät.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (2)