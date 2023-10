Im Check: Smart-TV mit Google Assistant bei Netto

Bei Netto gibt es in dieser Woche ein Smart-TV der Marke Tele­funken als "Online-Kracher". Wir haben den Check gemacht: Lohnt sich der Kauf?

Beim Marken-Discounter Netto gibt es in dieser Woche als "Online-Kracher" ein Smart-TV der Marke Tele­funken. Das XU43AN751S bietet Inhalte in 4K-Ultra-HD-Auflö­sung. Der Flach­bild­schirm verfügt über eine Bild­schirm­dia­gonale von 108 cm (43 Zoll).

Über den inte­grierten Triple-Tuner empfangen Sie Fern­sehen über Antenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C) oder Satellit (DVB-S2) direkt auf dem Fern­seh­gerät. Ein zusätz­licher Receiver wird also nicht benö­tigt.

Google Play Store und Google Assistant

Smart-TV der Marke Telefunken bei Netto

Foto: Telefunken Die Kombi­nation aus Dolby Vision HDR, Super Reso­lution und Micro Dimming liefert kontrast­reiche Aufnahmen mit einer natür­lichen Farb­gebung und Detail­schärfe. Dolby Atmos liefert laut Herstel­ler­angaben ein beson­deres Klang­erlebnis.

Mit Android-Smart-TV und über den Google-Play-Store haben Nutzer Zugriff auf unzäh­lige Apps und Media­theken wie zum Beispiel Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, YouTube, Twitch, die Media­theken von ARD oder ZDF und viele mehr.

Steuern können Nutzer den Smart-TV mit ihrer Stimme über Google Assistant, ein zusätz­licher Smart-Speaker wird nicht benö­tigt. Ein simples "OK Google" genügt, beispiels­weise um Sender zu wech­seln, die Laut­stärke anzu­passen und Apps zu öffnen. Über Google Chro­mecast können Nutzer zudem Medien von ihren Mobil­geräten auf dem TV wieder­geben.

Das TV-Gerät verfügt über zahl­reiche Anschlüsse wie dreimal HDMI sowie zweimal USB mit Media-Player-Funk­tion. Weiterhin sind WLAN und eine Blue­tooth-Funk­tion einge­baut.

Eindruck und Schnäpp­chen-Check

Mit dem Tele­funken XU43AN751S bietet Netto Online ein SmartTV der Mittel­klasse mit zahl­rei­chen zeit­genös­sischen Funk­tionen. Vor allem die Fans von Strea­ming und allge­mein Smart-TV-Apps kommen auf ihre Kosten. Sprach­steue­rung per Google Assistant ist ein weiteres Plus.

Kurios: Im aktu­ellen Verkaufs­pro­spekt wird der Smart-TV zu einem Preis von 279,99 Euro ange­priesen. Das wäre kein Schnäpp­chen, denn unter anderem bei Amazon gibt es ihn zum glei­chen Preis.

Bei unserer Recherche kostete das Gerät jedoch nur 259,99 Euro, und damit 20 Euro weniger. Poten­zielle Kunden sollten darauf achten, ob dies so bleibt oder das Gerät ab heute teurer ange­boten wird. In diesem Fall würden Käufer in eine Schnäpp­chen-Falle tappen.

Der heimi­sche Fern­seher wird immer mehr auch zum Radio­gerät. 19 Millionen Deut­sche nutzen Radio-Apps über Smart-TV.