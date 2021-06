Smart-TVs von Samsung, Sony und Co. im Preischeck

Am Prime Day bietet Amazon quer durch das Sorti­ment Rabatte. Noch bis Tages­ende sind Smart-TVs bekannter Hersteller im Angebot. Wir machen mit ausge­wählten Modellen den Preis­check.

Der Amazon Prime Day ist weiterhin in vollem Gange. Noch bis 23:59 Uhr läuft das Online-Verkaufs­event. Wir hatten uns bereits Ange­bote von iPhones, Samsung-Galaxys, weiteren Andro­iden und Amazon-Geräten ange­schaut und diese mit den Preisen anderer Händler vergli­chen.

Nicht nur wegen der laufenden Fußball-Euro­pameis­ter­schaft - auch in der Ära des Strea­ming-Booms inter­essant sind smarte TV-Geräte. Von den Bild­lie­feranten bietet Amazon auch noch einige für Prime-Mitglieder vergüns­tigt an. Wir haben uns Ange­bote bekannter Marken ange­schaut und machen bei ausge­wählten Fern­sehern den Preis­check. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir dabei nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie, dass sich Preise von Elek­tronik-Geräten sehr schnell ändern können.

Samsung GU60AU8079UXZG

Smarte Fernseher am Amazon Prime Day

Fotos: LG/Sony/SamsungPhilips, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Smarte TV-Geräte kosteten vor wenigen Jahren noch deut­lich mehr als jetzt. Ein Beispiel dafür ist das in 4K-auflö­sende Modell "GU60AU8079UXZG" von Samsung. Amazon gibt eine UVP von 929 Euro und verscher­belt den Fern­seher am Prime Day für 599 Euro. Bei einem Preis­ver­gleich lässt sich fest­stellen, dass der 60 Zoll große Bild­schirm mit Tizen-Betriebs­system von Amazon auch zum aktuell güns­tigsten Preis ange­boten wird. Bei anderen Händ­lern werden mindes­tens 818 Euro inklu­sive Versand­kosten fällig.

LG 43UP75009LF

Wer es etwas kleiner mag, kann einen Blick auf den 43 Zoll großen LG-TV mit der Modell­bezeich­nung "43UP75009LF" werfen. Bis zu 4K-Auflö­sung sind hier eben­falls Stan­dard, als Soft­ware arbeitet webOS 6.0. Amazon bietet das Modell zum Preis von 284,05 Euro an, wobei es sich auch um den güns­tigsten Preis handelt.

Andere Händler wie Saturn verlangen für das Modell mit 299 Euro nicht sehr viel mehr. Wenn man kein Prime-Kunde ist oder werden möchte, um das Amazon-Angebot wahr­zunehmen, und auch den kosten­freien Probe­zeit­raum des Premium-Dienstes nicht nutzen will, wäre der Kauf abseits von Amazon unter diesen Umständen die bessere Wahl.

Sony KE-55XH8096

Bei diesem Modell des Herstel­lers Sony handelt es sich um einen 55 Zoll großen Bild­schirm mit 4K-Auflö­sung und Android TV. Amazon gibt eine UVP von 899 Euro an, das Prime-Day-Angebot liegt bei 589 Euro. Auch hierbei handelt es sich um das vergleichs­weise güns­tigste Angebot. Bei anderen Händ­lern zahlen Sie zum Stand jetzt mindes­tens über 700 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Philips 58PUS7805/12

Dieses Modell, das wir für den Preis­ver­gleich heraus­gesucht haben, hat eine Bild­schirm­dia­gonale von 58 Zoll. 4K-UHD-Auflö­sung beherrscht auch der Philips 58PUS7805/12. Das Modell läuft mit dem Philips-Betriebs­system Saphi und wird von Amazon für 499 Euro ange­boten. Wieder zeigt der Vergleich mit Preisen anderer Händler, das Amazon das aktuell beste Angebot hat.

Anderswo zahlen Sie mindes­tens 539 Euro inklu­sive Versand­kosten. Es ist jedoch nicht ausge­schlossen, dass im Laufe des Tages andere Händler nach­ziehen. Ein erneuter Preis­ver­gleich zu einem späteren Zeit­punkt ist durchaus empfeh­lens­wert.

Digi­tale Produkte wie Smart-TVs, Smart­phones und Tablets sollen eine Update-Pflicht bekommen. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.

