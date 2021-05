MediaMarkt & Saturn: 3 Smart-TVs mit Fire-TV-Experience

Der ok. ODL 50850UV-TFB mit Fire TV

Foto: MediaMarkt / Saturn Vor einigen Monaten hat "ok", die Eigen­marke von MediaMarkt und Saturn, den ersten Smart-TV mit inte­grierter Amazon Fire-TV-Expe­rience vorge­stellt. Dieser stieß laut den Unter­nehmen auf sehr posi­tive Reso­nanz, weshalb "ok" ab sofort drei weitere Modelle anbietet. Mit dem ODL 65850UV-TFB, dem ODL 50850UV-TFB und dem ODL43850UV-TFB Fire TV steht dem perfekten Kino­abend in den eigenen vier Wänden laut MediaMarkt und Saturn nichts mehr im Weg. Die TVs sind, wie bei der Marke ok üblich, zu güns­tigen Preisen ab rund 350 Euro zu haben.

Drei Modelle mit 43, 55 und 65 Zoll

Der ok. ODL 50850UV-TFB mit Fire TV

Foto: MediaMarkt / Saturn Damit für jeden etwas dabei ist, bietet "ok" die drei neuen Modelle mit unter­schied­lichen Bild­schirm­dia­gonalen von 164 cm (65 Zoll), 139 cm (55 Zoll) oder 108 cm (43 Zoll) an. Auf den Smart-TVs mit Fire-TV-Expe­rience haben Kunden Zugriff auf eine Viel­zahl von Apps. Mithilfe von Amazon Alexa können Kunden ganz einfach per Sprache den passenden Film finden, streamen und die Wieder­gabe steuern. Ultra HD/4K sorgen für eine ultrahohe Auflö­sung und detail­reiche, präzise Bilder.

Ausge­stattet mit einem Triple Tuner (Kabel, Satellit, Antenne) und weiteren tech­nischen Raffi­nessen wie Dolby Vision, DTS und Micro Dimming bedienen die neuen TVs viele Kunden­wün­sche. Auf der Fern­bedie­nung finden sich Shortcut-Buttons für Strea­ming­dienste wie Amazon Prime, Netflix, DAZN und TV Now. Die Sprach­assis­tentin Alexa ist eben­falls inte­griert und lässt sich über die mitge­lie­ferte Sprach­fern­bedie­nung akti­vieren. Nutzer finden so nicht nur Inhalte, sondern können auch Termine verwalten oder mit Alexa kompa­tiblen Geräte im Smart Home steuern.

An Anschlüssen stehen vier HDMI- und zwei USB-Schnitt­stellen sowie ein CI+-Slot bereit.

Preise und Verfüg­bar­keit

Der ok ODL 65850UV-TFB (65 Zoll) kostet 599 Euro, der ODL 50850UV-TFB (55 Zoll) 419 Euro und der ODL 43850UV-TFB Fire TV (43 Zoll) 349 Euro. Die Modelle sind ab sofort in den Märkten von MediaMarkt und Saturn sowie online und in Kürze auch bei Amazon erhält­lich.

2019 hatte Amazon gemeinsam mit Part­nern die ersten Fire TV Edition Smart-TVs und Sound­bars für Deutsch­land und Öster­reich auf den Markt gebracht. Die ersten Geräte stammten von Grundig.