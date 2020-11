teltarif.de-Talk: Wie sicher sind Smart Speaker?

Smart Speaker erfreuen sich einer großen Beliebt­heit. Über Alexa und Co. lassen sich schließ­lich viele Dienste per Sprache steuern. Doch wie sicher sind Amazon Eco, Google Home oder der Apple HomePod?

Foto: Amazon, Grafik/Montage: teltarif.de Amazon Echo, Sonos, Apple HomePod, Google Home: Smarte Laut­spre­cher gibt es in immer mehr Haus­halten. Schließ­lich ist es bequem, Webradio-Programme per Sprach­steue­rung ein- oder umzu­schalten, den Einkaufs­zettel zu diktieren oder den Heiz­körper etwas höher zu drehen. Doch wie sicher sind solche Smart Speaker? Darüber spre­chen wir im heutigen Podcast von teltarif.de mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Amazon, Grafik/Montage: teltarif.de In der Vergan­gen­heit gab es immer wieder Berichte über Sicher­heits­lücken von smarten Laut­spre­chern? Hört Alexa wirk­lich im Schlaf­zimmer mit? Verschafft sich Siri tatsäch­lich sensible Daten im Büro? Wie kann man sich mögli­cher­weise schützen, ohne auf den Komfort von Smart Spea­kern zu verzichten? Darüber spre­chen wir in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts.

Welche Dienste gibt es über­haupt für die smarten Laut­spre­cher und wo sind die Geräte abseits des Haus­halts bereits verfügbar. Wie funk­tio­niert die Sprach­steue­rung und wer profi­tiert davon? Auch das sind Themen in der neuen Folge von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Auf welchen Geräten sind die verschie­denen Sprach­assis­tenten eigent­lich verfügbar? Warum ist es je nach Laut­spre­cher-Modell gar nicht so sinn­voll, bei Nicht­nut­zung den Netz­ste­cker zu ziehen? Auch auf diese Frage wollen wir versu­chen, im Podcast eine Antwort zu geben. Eines dürfte in jedem Fall fest­stehen: Der Siegeszug der Smart Speaker ist - schon aufgrund es großen Funk­tions­umfangs - nicht aufzu­halten.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

