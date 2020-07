Telekom: Hallo Magenta Smart Speaker Mini im Test

Wer einen Smart-Speaker sucht, könnte am Angebot der Telekom hängen bleiben. Es beherrscht viele Dienste der Telekom und beher­bergt auf Wunsch auch die zu Recht markt­füh­rende Alexa.

Ein Smart-Speaker für daheim ist eine prak­ti­sche Sache. Wie wird das Wetter? Gibt es leckere, schnelle Koch­re­zepte? Erin­ne­rungen, den Kuchen aus dem Ofen zu holen, oder auch die Frage nach dem abend­li­chen Fern­seh­pro­gramm.

Die Deut­sche Telekom hat bereits vor einiger Zeit ihren "Magenta Speaker" vorge­stellt. In diesen Tagen kommt zusätz­lich der "Smart Speaker Mini" neu auf den Markt, der von der Größe dem "Echo Dot" von Amazon ähnelt. Wir hatten die Gele­gen­heit, ihn einige Tage daheim zu "beher­bergen" und auszu­pro­bieren.

Um mit dem Smart Speaker (egal in welcher Größe) loszu­legen, braucht es ein Smart­phone (Android oder iOS) und ein heimi­sches WLAN mit dahin­ter­lie­gendem Internet-Anschluss. Der muss nicht zwangs­läufig von der Telekom kommen, das dürfte aber in der Mehr­zahl der Fälle so sein.

Zur Instal­la­tion ist eine App notwendig

Von der Größe entspricht der Telekom Smart Speaker Mini dem Echo Dot von Amazon

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Der Smart Speaker wird im hand­li­chen Karton mit einem Netz­teil mit Micro-USB-Stecker gelie­fert. Um den Smart Speaker der Telekom instal­lieren zu können, muss zunächst die "Hallo Magenta App" für Android oder iOS herun­ter­ge­laden und instal­liert werden, am Telefon muss Blue­tooth akti­viert sein.

Ist der Speaker schach­telneu, wird er sich nach dem Einschalten nach kurzer Bedenk­zeit mit "Hallo..." melden. Tut er das nicht, sollte mit einer Nadel die Reset-Taste auf der Rück­seite für 20 bis 30 Sekunden gedrückt werden. Nach Tren­nung und Neuan­schluss der Strom­ver­sor­gung sollte die Start­pro­zedur nun anlaufen.

Zunächst koppelt das Smart­phone mit dem Laut­spre­cher per Blue­tooth, dann gibt man am Smart­phone die Verbin­dungs­daten für das WLAN ein. Leider ist keine Kame­ra­op­tion vorge­sehen, um einen etwaig vorhan­denen QR-Code für das WLAN zu scannen. Man darf also den WLAN-Verbin­dungs­code manuell eintippen und sollte ihn vor dem Abschi­cken nochmal kontrol­lieren.

Um alle Funk­tionen nutzen zu können, sollte schon eine "@t-online.de"-Adresse bestehen, die mit dem Telekom-Haus­an­schluss gekop­pelt ist. T-Online bietet beispiels­weise ein Adress­buch, das jetzt zum Frei­sprech-Tele­fo­nieren mit dem Smart Speaker genutzt werden kann.

Wenn diese noch nicht besteht, kann das Telekom-Kuden­center ange­rufen werden und ein Telekom-Login ange­legt oder mit den bereits vorhan­denen Daten dort einloggt werden. Dabei kann auch eine kosten­lose E-Mail Adresse (@t-online.de) einge­richtet werden.

Nach WLAN folgt Tele­fonie

Ist der Speaker mit dem WLAN verbunden, geht es weiter. Über die Hallo-Magenta-App wird die Tele­fo­nie­funk­tion des Routers oder der DECT-Tele­fon­basis mit dem Laut­spre­cher verbunden (die DECT PIN muss 0000 lauten), wofür wir die bereits erwähnte T-Online-Adresse zum Einbinden des Tele­fon­buchs brau­chen. Falls man Smart Home verwendet, muss das in einem weiteren Schritt einge­bunden werden.

Hat der Nutzer MagentaTV daheim in Gebrauch, muss auch das über die App in Bezie­hung gebracht werden, dazu ist eben­falls die T-Online-Adresse des Telekom-Tele­fo­nier-und-TV-Kontos notwendig.

Plus­punkt: Hallo Magenta kann auch Alexa

Ist man Amazon-Kunde, kann und sollte man über die Zugangs­daten unbe­dingt auch die "Alexa"-Funk­tion akti­vieren. Das sollte man schon deswegen tun, weil das den "Hallo Magenta Smart Speaker" aufwertet.

Wurden in einem bestehenden Amazon-Konto bereits Geräte oder Skills an eine "echte" Alexa ange­bunden, stehen diese auch mit dem Einbu­chen des Smart Speaker Mini bei Alexa zur Verfü­gung.

Vergleich mit (Original-)Alexa: Auffäl­lige Schwä­chen

Wer Alexa schon kennt, wird unwei­ger­lich die neue "Unter­mie­terin" damit verglei­chen. Wer ein iPhone oder andere Apple-Produkte besitzt, könnte sogar noch "Siri" mit einbe­ziehen. Der Gewinner wird aber Alexa sein.

Kurio­ser­weise reagierte der Telekom Smart Speaker auf das Kommando "Alexa leiser" nicht oder verzö­gert, während das Original von Amazon genau das tat, was erwartet wurde.

Das Kommando "Alexa, spiele Jazz Radio Berlin" tat das, was es soll, es wurde der Berliner Spar­ten­sender abge­spielt, das Kommando "Hallo Magenta, spiele Jazz Radio Berlin" ergab jedoch - warum auch immer - keine Reak­tion. Radio­pro­gramme der ARD versteht "Hallo Magenta" aller­dings schon und spielt sie dann auch ab. Bei "Hallo Magenta/Alexa Tages­schau in 100 Sekunden" reagierten beide prompt und korrekt. Der Smart Speaker wird über die Hallo Magenta App eingerichtet. Die Installationsschritte sind gut erklärt

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bei allge­meinen Wissens­fragen erschien uns "Hallo Magenta" ziem­lich "hilflos". Jede Anfrage muss mit "Hallo Magenta" beginnen, dann kann man eine Frage formu­lieren. Weiß Magenta nichts dazu, konnte es passieren, dass es schlicht keine Reak­tion gab. Auch sollte man zwischen dem Schlüs­sel­be­griff "Hallo Magenta" und der eigent­li­chen Frage oder dem Auftrag eine Pause lassen und nicht zu weit vom Laut­spre­cher entfernt sein.

Wir haben sowohl "Hallo Magenta" als auch "Alexa" ein paar zufällig ausge­wählte Fragen gestellt, die ein Gefühl dafür geben, was da möglich ist und was nicht.

Auf die "einfache" Frage: "Hallo Magenta, wer war der dritte Bundes­kanzler in Deutsch­land?" kam die Antwort "Frank Walter Stein­meier ist seit dem 19. März 2017 Bundes­prä­si­dent und Angela Merkel seit dem 22. November 2005 Bundes­kanz­lerin." In der Schule hätte man gesagt "Thema verfehlt", denn Alexa antwor­tete auf diese Frage kurz und richtig mit "Kurt Georg Kiesinger".

Nach­hil­fe­un­ter­richt erfor­der­lich

Da wunderte es auch nicht, wenn "Wann regierte Kurt Georg Kiesinger", von "Hallo Magenta" kühl mit "Sorry ich weiß nicht, wie ich Dir helfen kann" abge­lehnt wurde. Alexa zitierte hingegen sofort aus Wiki­pedia. Der Ehren­ret­tung halber, wenn man den Magenta Speaker nach dem Namen "Kurt Georg Kiesinger" befragt, bekommt man eine ausführ­li­chere Antwort.

Ein anderes Beispiel: "Wer war der 22. Präsi­dent der USA?" Die Magenta-Version entschul­digt sich mit "Mir liegen leider keine Infor­ma­tionen vor", während die ameri­ka­nisch-stäm­mige Alexa mit "Am 4. März 1885 war der früheste 22. Präsi­dent in den Verei­nigten Staaten Grover Cleve­land" antwortet. Was die Formu­lie­rung "früheste 22." genau bedeutet, kann der holp­rigen Über­set­zung aus dem engli­schen geschuldet sein.

Auch die Frage "Wie viele Sitze hat der Deut­sche Bundestag?" wusste Magenta nicht: "Sorry, ich weiß nicht, wie ich Dir helfen kann", während Alexa korrekt den "19. Bundestag, 709 Mitglieder" und viele weitere Infor­ma­tionen vorliest.

Auf der nächsten Seite haben u.a. wir mit Hallo Magenta tele­fo­niert. Außerdem lesen Sie das Fazit.