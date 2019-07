Moderne Messsysteme: Dumme, smarte Stromzähler

Die Kühl­truhe meldet per Push-Nach­richt aufs Handy, wenn sie plötz­lich zu viel Strom verbraucht. Die Wasch­maschine springt an, wenn die Energie günstig ist. Die Solar­anlage speist Strom vom eigenen Dach bei guten Preisen ins Netz. So könnte die neue Ener­giewelt aussehen. Könnte - denn auf die dafür erfor­derli­chen intel­ligenten Strom­zähler warten Stadt­werke und andere Versorger noch immer. Dabei sollte mit ihrer schritt­weisen Einfüh­rung schon vor zwei Jahren begonnen worden sein.

Digi­taler Zähler einge­baut, aber Gateway fehlt

Smart Meter sind bereits seit 10 Jahren im Gespräch. Große Verbreitung haben sie noch nicht gefunden In vielen Haus­halten ist zwar der vertraute schwarze Strom­zähler mit der sich ständig drehenden Scheibe bereits gegen ein Gerät mit Digi­talan­zeige ausge­tauscht worden. Doch intel­ligent sind diese modernen Mess­einrich­tungen nicht, denn sie können sich nicht mit Netz­betrei­bern und Strom­liefe­ranten über das Internet verbinden. Dazu fehlt ihnen die Smart Meter Gateway genannte Kommu­nika­tions­einheit. Die digi­talen Geräte, für die im Jahr maximal 20 Euro berechnet werden dürfen, böten "kaum einen Mehr­wert gegen­über herkömm­lichen Zählern", betont der Strom­riese Eon.

Intel­ligente Strom­zähler sollen deut­lich mehr können. "Kunden erhalten dadurch unter anderem eine bessere Kosten­kontrolle über ihren Ener­giever­brauch, können Strom­fresser iden­tifi­zieren, Nach­zahlungen vermeiden und den Zähler­stand fern­ablesen lassen", streicht eine Eon-Spre­cherin heraus. Für diese Geräte müssen die Verbrau­cher aber mehr bezahlen - bei 100 Euro im Jahr beginnen die nach Verbrauch gestaf­felten gesetz­lichen Preis­ober­grenzen.

Nur für Groß­verbrau­cher vorge­schrieben

Ein Pflicht­einbau der Smart Meter ist nur für größere Verbrau­cher vorge­sehen. Wer im Jahr mehr als 10.000 Kilo­watt­stunden verbraucht oder eine Solar­anlage mit einer Leis­tung von mehr als sieben Kilo­watt betreibt, sollte schon ab 2017 einen Smart Meter erhalten. Bei einem Jahres­verbrauch von mindes­tens 6000 Kilo­watt­stunden soll der Einbau vom kommenden Jahr an beginnen. Ein durch­schnitt­licher Drei-Personen-Haus­halt liegt in der Regel unter dieser Marke. Er kann aber den Einbau eines intel­ligenten Zählers bean­tragen.

Vor allem sollen Smart Meter helfen, die zuneh­mend dezen­trale Strom­erzeu­gung und den Verbrauch flexibel mitein­ander zu verknüpfen. Die Netz­betreiber erhoffen sich unter anderem eine Fülle von genaueren Daten für exakte Vorher­sagen des Strom­bedarfs. Doch ihre Einfüh­rung hat sich zu einem "nicht enden wollenden Hinder­nislauf" entwi­ckelt, wie der Bundes­verband der Energie- und Wasser­wirt­schaft klagt.

Hohe Sicher­heits­stan­dards bremsen Zulas­sung

Smart Meter sind nicht nur intel­ligent, sie können auch zum Einfallstor für Hacker in das Strom­netz werden. Deshalb dürfen nur Geräte einge­baut werden, die strenge Prüfungen des Bundes­amtes für Sicher­heit in der Infor­mati­onstechnik (BSI) bestanden haben. Bislang ist das nur einem Gateway gelungen. Um den Pflicht­einbau starten zu können, müssen aber drei Geräte vom BSI zerti­fiziert werden. Eon hat deshalb bisher auch nur einige Hundert Pilot­geräte montiert.

"Die Anfor­derungen, die das BSI an die Hersteller stellt, sind enorm", sagt Björn Buch­geister von der Aachener Devolo AG, die eines der acht noch im Zerti­fizie­rungs­verfahren befind­lichen Geräte entwi­ckelt hat. Das BSI habe im Laufe des Verfah­rens zusätz­liche Anfor­derungen gestellt. "Der Zerti­fizie­rungs­aufwand ist deut­lich höher als erwartet." Devolo werde seinen Smart Meter deshalb nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt bringen können.

Das BSI versi­chert, keine uner­füll­baren Auflagen zu machen. Die Zerti­fizie­rung des ersten Gate­ways im vergan­genen Dezember habe gezeigt, "dass es möglich ist, inno­vative Tech­nolo­gien und smarte Lösungen so zu entwi­ckeln, dass die Infor­mati­onssi­cher­heit gewähr­leistet und die Privat­sphäre der Verbrau­cher gewahrt bleibt", betont ein Spre­cher. Das BSI sei zuver­sicht­lich, dass weitere Hersteller die Forde­rungen bald erfüllten und der verpflich­tende Rollout noch in diesem Jahr beginnen könne.

Stadt­werke frus­triert

Für das Stadt­werkenetz­werk Trianel, dem mehr als 100 Stadt­werke in Deutsch­land und den Nach­barlän­dern ange­hören, kommt das zu spät. Es will aus Verär­gerung über das schlep­pende Geneh­migungs­verfahren seine Smart-Metering-Akti­vitäten bis zum Jahres­ende einstellen. Es gebe nur geringe Perspek­tiven, kurz und mittel­fristig "die getä­tigten Inves­titionen in diesem Geschäfts­bereich zurück­verdienen zu können", schimpft der Spre­cher der Trianel-Geschäfts­führung, Sven Becker. Deutsch­land laufe Gefahr, "sich bei der Digi­tali­sierung im tech­nolo­gischen Klein­klein zu verlieren".

Geräte erfüllen Erwar­tungen nicht

Doch nicht nur an der schlep­penden Einfüh­rung gibt es Kritik. Die intel­ligenten Mess­systeme der ersten Genera­tion würden weit weniger können als ursprüng­lich ange­kündigt, kriti­siert die Haupt­geschäfts­führerin des Verbands kommu­naler Unter­nehmen, Kathe­rina Reiche. "Bild­lich gespro­chen: Die Geräte beherr­schen mit der Addi­tion oder Subtrak­tion die ersten beiden Grund­rechen­arten. Multi­plika­tion oder Divi­sion können sie nicht abbilden." Das sei aber notwendig, um etwa in einem Wohn­quar­tier die Strom­erzeu­gung aus Photo­voltaik und den Verbrauch steuern und schalten zu können. Es sei auch nicht abzu­sehen, "ob die Nach­folge­genera­tion der Geräte dazu in der Lage sein wird".

Mehr zum Thema Sicher­heit von intel­ligenten Strom­zählern können Sie in einem weiteren Beitrag lesen.

E-Mail

E-Mail Drucken 4 Teilen (4)