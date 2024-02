Smart-Home-Standard Matter funkt bald besser

Ob Steck­dosen, Schalter, Türschlösser, Sensoren oder auch Lampen: Seit Ende 2022 zieht der Smarthome-Stan­dard Matter in immer mehr smarte Geräte ein. Das Ziel: das Einrichten und die herstel­ler­über­grei­fende Nutzung von Geräten erleich­tern.

Wichtig im Zusam­men­spiel der Matter-Geräte ist neben LAN, WLAN oder Blue­tooth LE vor allem der Funk­stan­dard Thread. Er arbeitet mit geringer Verzö­gerung (Latenz) und verbraucht wenig Energie. Letz­terer Punkt ist entschei­dend bei Geräten mit Batterie, etwa Türschlös­sern oder Fens­ter­sen­soren.

Zu viele Netze verderben den Brei

Beliebt: Das Zuhause vernetzen

Logo/Foto: Messe Berlin, Grafik/Montage: teltarif.de Bislang stellte sich das Problem, dass jedes Gerät, das daheim als Thread-Schalt­zen­trale (Thread Border Router) fungieren kann, sein eigenes Netz­werk aufspannt. Die Folge: ein mehr oder weniger großes Kommu­nika­tions-Chaos zwischen den zu Thread und Matter kompa­tiblen Geräten.

Nun hat die Thread Group, die für die Entwick­lung des Stan­dards zuständig ist, diverse Verbes­serungen ange­kün­digt, die das Chaos besei­tigen sollen. Thread Border Router können sich den Angaben zufolge künftig abstimmen und ein einziges gemein­sames Mesh-Netz­werk für die Thread-Kommu­nika­tion aufspannen.

Router sollen an einem Strang ziehen

Geräte, die als Thread Border Router arbeiten können, sind etwa Apples Homepod Mini, Apple TV, Google Nest Hub oder diverse Echo- oder Eero-Geräte von Amazon, nur um einige Beispiele zu nennen.

Es kann aber noch einige Zeit dauern, bis die Hersteller die neuen Thread-Spezi­fika­tionen in ihren Geräten auch umge­setzt haben.

Matter-Geräte per Smart­phone steuern

Die Einrich­tung und Steue­rung smarter Matter-Geräte kann auf Android-Smart­phones etwa in der Google-Home-App erfolgen. Unter iOS, also auf iPhones und iPads, tauchen Matter-Geräte als eigener Punkt in den Einstel­lungen auf oder lassen sich etwa in der Home-App steuern.

Neben Apple, Google und Amazon sind etwa auch Samsung und LG sowohl bei Matter als auch bei Thread mit von der Partie. Hinzu kommen jeweils Hunderte weiterer Unter­nehmen, die an den Stan­dards mitar­beiten oder diese in ihren Smart-Home-Geräten nutzen.

In einem Ratgeber lesen Sie nütz­liche Tipps zum Thema WLAN-Repeater verbes­sern Reich­weite und Daten­rate.