Smart Cities: In Deutschland nur ein Flickenteppich

Wolfgang Kopf von der Telekom beklagt, dass es keine Städte übergreifenden Initiativen gibt Anwen­dungen sind vorhanden, aber es hapert an der Umset­zung. So lautet das Fazit der Diskus­sions­runde „Smart Cities und 5G“ auf der Fach­messe Anga Com in Köln. Die Deut­sche Telekom begann bereits vor zwölf Jahren mit ersten Projekten zur Digi­tali­sierung von Städten. „Wir versu­chen jetzt, Geschäfts­modelle zu entwi­ckeln“, sagte Wolf­gang Kopf, Leiter Zentral­bereich Politik und Regu­lierung bei der Telekom. Damit ist er schon etwas weiter als zum Beispiel Voda­fone, deren Smart-City-Projekte noch im Projekt­status sind.

Und so ergeht es den meisten Kommunen, wenn­gleich es eine starke Nach­frage der Städte gibt. So wurde das Programm der Bundes­regie­rung zur Digi­tali­sierung von kommu­nalen Verkehrs­strömen von einer auf 1,5 Milli­arden Euro aufge­stockt. Jedoch erkennt auch der Bund die Schwie­rigkeiten. „Wir wünschen uns ein einheit­liches Vorgehen, sodass Kommunen von den Erfah­rungen anderer profi­tieren können“, sagte Tobias Miethaner, Leiter der Abtei­lung Digi­tale Gesell­schaft im Bundes­minis­terium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur, auf dem Panel der Anga Com.

Städte über­grei­fende Initia­tiven gefor­dert

Ins gleiche Horn blies auch Telekom-Manager Kopf. Viele großen Städte arbei­teten parallel an einer Smart-City-Platt­form, ohne sich dabei zu vernetzen oder auszu­tauschen. Daher forderte Kopf auf dem Panel Städte über­grei­fende Initia­tiven. „Wir könnten viel umsetzen, wenn es eine Agenda gäbe“, pflich­tete ihm Bernd Thielk, Geschäfts­führer von willy.tel bei. Er wies zudem auf ein anderes Problem hin: In Hamburg betreibt willy.tel WLAN-Hotspots und könnte durch Auslesen von Smart­phone-Daten Verkehrs­ströme ermit­teln, auf deren Grund­lage der Nahver­kehr in der Hanse­stadt gesteuert werden könnte. Jedoch macht der Daten­schutz diesem Projekt einen Strich durch die Rech­nung.

Christoph Clément von Vodafone rät Städten dazu, einen CIO einzusetzen Und selbst wenn eine Anwen­dung daten­schutz­konform ist, muss man mit der Ableh­nung durch die Bevöl­kerung rechnen. Telekom-Manager Kopf berich­tete von einem Versuch, die Kunden­ströme in einer Einkaufs­passage zu analy­sieren, in dem auch hier Smart­phone-Daten pseudo- und anony­misiert genutzt wurden. „Alle 16 Daten­schutz­beauf­tragte der Länder und der Bundes­daten­schutz­beauf­tragte gaben ihr Okay“, sagte Kopf. Als jedoch die hiesige Tages­zeitung berich­tete, dass Daten ausge­späht würden, sei es mit dem Versuch vorbei gewesen, klagt Kopf.

One-Stop-Shop­ping für Geneh­migungs­verfahren

Tobias Miethaner vom BMVI wünscht sich ein einheitlicheres Vorgehen bei der Entwicklung von Smart Cities Was muss also geschehen, damit deut­sche Städte, vor allem nicht nur die großen Ballungs­zentren, smart werden? „Geneh­migungs­verfahren dauern zu lange und Zustän­digkeiten sind zersplit­tert“, kriti­sierte Chris­toph Clément, Mitglied der Geschäfts­leitung von Voda­fone Deutsch­land, auf der Anga Com. Er forderte, dass Geneh­migungen in den Kommunen gebün­delt werden, quasi in einem One-Stop-Shop­ping für derar­tige Verfahren. „Die Kommunen müssen einen CIO einsetzen, eine Person, die alle Zustän­digkeiten vereint“, rät Clément. Miethaner fügte hinzu, dass auch die Bürger mitge­nommen werden müssen. „Man muss ihnen erklären, welche Vorteile es für sie bringt, wenn zum Beispiel neue Mobil­funk­masten errichtet werden“, sagte Miethaner in Köln.

Das sagte er insbe­sondere mit Blick auf den 5G-Ausbau. Der neue Mobil­funk­stan­dard spielt auch für die Smart City eine wich­tige Rolle, denn mit dem jetzigen 4G-Stan­dard ist eine Echt­zeit­steue­rung des Verkehrs aufgrund der hohen Latenz­zeiten nicht möglich. Spätes­tens bei 5G wird jedoch die Frage der Finan­zierung digi­taler Anwen­dungen aufkommen. Ange­sichts der leeren kommu­nalen Kassen empfahl Kopf alter­native Finan­zierungs­modelle. „Man könnte sich zum Beispiel die Einspa­rungen beim Ener­giever­brauch teilen“, sagte Kopf auf dem Panel. Aber auch dafür bedarf es klar gere­gelter Zustän­digkeiten in den Kommunen.

