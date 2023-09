IFA 2023: Smart-TVs für Draußen, das Bad & mehr

Wenn Sie auch außer­halb des Wohn- oder Schlaf­zim­mers nicht auf ein Smart-TV verzichten wollen, bieten sich die Produkte von Sylvox an. Ob Terrasse, Bad oder Pool, es gibt für viele Einsatz­zwecke den passenden Fern­seher.

Auf der IFA 2023 ist der Hersteller Sylvox zugegen, welcher sich auf multi­funk­tio­nale Smart-TVs spezia­lisiert hat. Es werden also Fern­seher ange­boten, bei denen es sich nicht um typi­sche Wohn­zimmer-Modelle handelt. Das Port­folio umfasst unter anderem gegen Regen und Sonnen­licht geschützte Outdoor-Exem­plar sowie in Spie­geln inte­grierte und eben­falls wasser­dichte Bade­zimmer-Exem­plare. Außerdem werden ein trag­barer Fern­seher und ein Küchen-Smart-TV offe­riert. In der Pres­semit­tei­lung finden sich Preis­emp­feh­lungen für Europa wieder. Hier­zulande sind die Geräte entspre­chend eben­falls verfügbar.

Sylvox: Schlaue Fern­seher für den Außen­bereich

Outdoor-Fernseher in Aktion

Sylvox Gängige Smart-TVs eignen sich kaum für den Betrieb im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Regen könnte die Glotzen unbrauchbar machen und bei starker Sonnen­ein­strah­lung ist kaum noch etwas vom Bild zu erkennen. Die chine­sische Firma Sylvox hat eine Lösung in Form von Outdoor-Modellen parat. Diese haben eine Hellig­keit von bis zu 2000 cd/m² und einen Staub- und Spritz­was­ser­schutz gemäß IP55. Außerdem sollen die Fern­seher einen Betrieb zwischen einer Tempe­ratur von -30 Grad bis +50 Grad Celsius ermög­lichen.

Das güns­tigste Modell im 43-Zoll-Format schlägt mit 1199 Euro zu Buche. Das teuerste Modell im 75-Zoll-Format kostet 6999 Euro. Sämt­liche Produkte lösen mit UHD (4K) auf. Es gibt drei verschie­dene Baureihen. Bei der Serie Deck findet ein Linux-Betriebs­system Verwen­dung, bei Deck Pro Android 11 und beim kommenden Deck Pro 2.0 Google TV. Alle Fern­seher verfügen über eine WLAN-Verbin­dung, USB und HDMI und unter­stützen eine Viel­zahl an Strea­ming-Apps - darunter Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ und Para­mount+.

Sylvox: Schlaue Fern­seher für Küche, Bad und Pool

Montierter Küchen-Fernseher

Sylvox Neben den Outdoor-Glotzen bietet das Unter­nehmen auch zahl­reiche Geräte für andere Einsatz­gebiete. So gibt es den unter einen hängenden Küchen­schrank oder ein Wand­regal montier­baren Smart-TV mit 15,6 Zoll. Er wird mit Android 11 betrieben, unter­stützt Dual-Band-WLAN und ist drehbar. Eine LED-Uhr mit Timer- und Wecker-Funk­tion erleich­tert die Küchen­arbeit. Das Gerät kostet momentan 499 Euro, regulär werden 639 Euro fällig. Unter einem Spiegel versteckte Smart-TVs für das Bade­zimmer gibt es ab 799 Euro. Im Pool schwim­mende Fern­seher schlagen mit mindes­tens 499 Euro zu Buche. Badezimmer-Smart-TV

Sylvox Abge­rundet wird das Angebot für den privaten Nutzer von 12-V-Modellen. Diese gibt es in 22 Zoll für 370 Euro oder 24 Zoll für 406 Euro. Ein DVD-Player ist inte­griert. Durch den Anschluss für die Bord­span­nungs­steck­dose bei Autos und Wohn­mobilen sind solche Geräte ideale Camping-Begleiter. Auf Wunsch ist aber auch der Betrieb über einen gängigen Strom­anschluss möglich. Bis zum 10. September erhalten Sie bei Sylvox je nach Smart-TV eine Abde­ckung oder eine Soundbar kostenlos dazu.

