Sky (fast) ohne Sky: Neue Alternative zum Kabelanschluss

Zum 1. Juli entfällt das Neben­kos­ten­pri­vileg. Mieter haben dann die freie Wahl, ob sie ihren Kabel­anschluss weiterhin nutzen oder auf einen anderen Empfangsweg für Fern­seh­pro­gramme umsteigen möchten. Nach MagentaTV, Zattoo und anderen Veran­stal­tern empfiehlt sich jetzt auch der Pay-TV-Sender Sky als Alter­native, die nicht einmal viel teurer als die meisten Mitbe­werber-Ange­bote ist, dafür aber auch kaum klas­sische Sky-Inhalte bietet.

Das neue Angebot nennt sich Sky TV. Es wird über Strea­ming reali­siert und als Empfangs­gerät kommt die Set-Top-Box zum Einsatz, die ursprüng­lich für Sky Q entwi­ckelt wurde. Sky wirbt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 10 Euro. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt zwölf Monate. Aller­dings gilt der Preis nur für das erste Jahr. Wer den Vertrag darüber hinaus nutzt, zahlt dann monat­lich 15 Euro.

Das ist bei Sky TV inklu­sive

Sky-10-Euro-Abo für Noch-Kabelkunden

Foto: Sky Deutschland Doch welche Inhalte sind im Abon­nement enthalten? Sky streamt nach eigenen Angaben die "wich­tigsten Free-TV-Sender in HD-Qualität ohne Zusatz­kosten". Eine genaue Programm­liste hat Sky noch nicht veröf­fent­licht. Zumin­dest die TV-Kanäle von ARD und ZDF sowie die privaten Sender­gruppen RTL Deutsch­land und ProSiebenSat.1 sind an Bord. Wer die kommer­ziellen Sender beispiels­weise über Satellit in hoher Auflö­sung sehen möchte, würde ein Abon­nement für HD Plus benö­tigen, das monat­lich 6 Euro oder jähr­lich 75 Euro kostet.

Über die Strea­ming-Box von Sky bekommen Inter­essenten auch Zugriff auf Media­theken und weitere Apps. Der Pay-TV-Sender steuert seinen Sport­nach­richten-Kanal Sky Sport News bei, der ansonsten nur in Verbin­dung mit einem Sky- oder WOW-Abon­nement zugäng­lich ist. Eben­falls im Monats­preis von 10 Euro enthalten ist für ein Jahr der Strea­ming­dienst Disco­very+.

Weitere Sky-Pakete als Option

Sky TV ist frei­lich auch als Einstiegs­angebot gedacht, das darauf abzieht, dass die Kunden weitere Pakete des Pay-TV-Veran­stal­ters hinzu­buchen. Wer sich beispiels­weise für das Kombi-Angebot Enter­tain­ment Plus entscheidet, zahlt im ersten Jahr nur 5 Euro Aufpreis. Die Kondi­tionen für weitere Pakete - etwas Sky Sport inklu­sive Enter­tain­ment - sind auf der Webseite von Sky ersicht­lich.

teltarif.de hat aufge­deckt, dass aufgrund der Struktur der TV-Kabel­netze für viele Bewohner auch nach Juli eine TV-Zwangs­gebühr droht.