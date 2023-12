Sky: Spitzenfußball am Boxing Day für alle Kunden

Premier League am zweiten Weihnachtsfeiertag

Foto: Sky, Logo: Premier League, Montage: teltarif.de Während die Fußball-Bundes­liga mit Ende der "engli­schen Woche" in die kurze Winter­pause gegangen ist, läuft der Spiel­betrieb in der engli­schen Premier League auch über Weih­nachten und den Jahres­wechsel weiter. Schon Tradi­tion hat der Boxing Day, also der zweite Weih­nachts­fei­ertag. Sky zeigt an diesem Tag zehn Stunden Live-Fußball von der Insel - und das nicht nur für Abon­nenten des Sport­pakets.

Wie der Pay-TV-Sender mitteilte, werden die Über­tra­gungen für alle Sky-Kunden frei­geschaltet, also beispiels­weise auch für Fußball­fans, die nur das Bundes­liga-Paket gebucht haben, auf das zusätz­liche Sport-Paket mit DFB-Pokal, Premier League und anderen High­lights aber verzichten. Die Über­tra­gungen für alle Sky-Kunden erfolgen im Programm Sky Show­case.

Die Boxing Day Über­tra­gungen beginnen am 26. Dezember um 13.20 Uhr. Nach der Partie Newcastle gegen Nottingham schaltet Sky ab 15.30 Uhr zu einer Konfe­renz zusammen, bei der alle Nach­mit­tags­spiele zu sehen sind. Danach beschließt die Begeg­nung Burnley gegen den FC Liver­pool die Über­tra­gungen am zweiten Weih­nachts­fei­ertag.

DF1 bekommt weitere Sport­über­tra­gungs­rechte

Foto: Sky, Logo: Premier League, Montage: teltarif.de Wie berichtet geht am 1. Januar der neue Free-TV-Sender DF1 auf Sendung. Der Veran­stalter koope­riert mit DAZN und kann auch Inhalte des Sport­sen­ders zeigen. Jetzt konnte sich DF1 weitere Sport­rechte sichern. Von der Deut­schen Telekom konnten die Free-TV-Rechte an der Penny DEL, also der Eisho­ckey-Bundes­liga, erworben werden.

DF1 löst als Free-TV-Partner der Telekom für die DEL-Über­tra­gungen ServusTV ab, das zum Jahres­ende seinen Sende­betrieb als linearer TV-Kanal einstellt. Die Verein­barung mit der Telekom umfasst ab Januar 2024 in der Haupt­runde ein Live-Spiel pro Woche, in der Regel sonn­tags. Die erste Ausstrah­lung ist für den 7. Januar 2024 geplant.

In den Play­offs wird DF1 ein Live-Spiel pro Runde über­tragen - insge­samt werden bis zu 21 Playoff-Begeg­nungen über­tragen. Details zu den Übert­ragungs­zeiten und ersten Spielen, die DF1 zeigen wird, sollen in den kommenden Tagen und Wochen bekannt­gegeben werden. Die Koope­ration mit der Telekom läuft bis zur Saison 2027/28. Alle DEL-Spiele zeigt die Telekom in ihrem IPTV- und Strea­ming­dienst MagentaTV.