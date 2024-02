Skype führt viele Neuerungen als Messaging 2.0 ein

Skype will frischen Wind für sich selbst mit einer großen Aktua­lisie­rung bringen. Die ersten Features stehen schon parat.

Als Skype Messa­ging 2.0 bezeichnet Micro­soft das große Update für sein Kommu­nika­tions­tool. Entspre­chend sind zahl­reiche Neue­rungen geplant. Manche davon sind bereits jetzt verfügbar. Darunter ein moder­nisiertes Kontext­menü für die Chat­ver­wal­tung. Emoji-Fans freuen sich indes über die neue Schnell­zugriffs­leiste für Reak­tionen und die Verknüp­fung für eine brei­tere Auswahl. In Bälde werden außerdem über­arbei­tete Medi­enalben, eine KI-basierte Kürzung langer Texte und erwei­terte Anruf­benach­rich­tigungen Einzug halten. Die Ände­rungen stehen sowohl auf Android als auch auf iOS zur Verfü­gung.

Skype stellt sein Messa­ging 2.0 vor

Die neuen Features in Skype

Andre Reinhardt Die Konkur­renz ist groß und schläft nicht, darauf reagiert der auf Tele­fonie spezia­lisierte Messenger Skype jetzt mit einem großen Update. Man will eine komplett über­arbei­tete Erfah­rung bieten. Im eigenen Chat des Kommu­nika­tions­tools wurden wir auf erste Ände­rungen aufmerksam gemacht. Es wird beispiels­weise auf die neue Chat­ver­wal­tung hinge­wiesen. Mit einer langen Berüh­rung eines Kontaktes in der Über­sicht öffnet sich dieses Menü. Es beinhaltet das Hinzu­fügen von Favo­riten, das Löschen der Unter­hal­tung und weitere Möglich­keiten.

Emoji-Reak­tionen sollen durch langes Berühren einer belie­bigen Nach­richt jetzt noch intui­tiver sein. Skype stellt anschlie­ßend direkt eine Auswahl von Grafiken zur Verfü­gung. Ist kein passendes Emoji dabei, klicken Sie auf das Plus­symbol. Dieses führt zu weiteren Reak­tionen unter­teilt in zahl­rei­chen Kate­gorien. Gene­rell haben uns die Neue­rungen gut gefallen, aller­dings reagiert Skype auf unserem Handy seit dem Update träge. Ob das an unserem Smart­phone liegt oder es gene­relle Perfor­mance-Probleme gibt, bleibt abzu­warten.

Diese Skype-Features kommen demnächst

Weitere im Blog­bei­trag bewor­bene Funk­tionen konnten wir nicht nutzen. Sie sollen aber allen Anwen­dern bereit­gestellt werden. So gibt es bald eine neue Ansicht für Medi­enalben. Bei zwei oder mehr Fotos respek­tive Videos kreiert Skype eine gesta­pelte Vorschau. Eine schlaue Kürzung für lange Mittei­lungen soll demnächst die Kommu­nika­tion verein­fachen. Der Inhalt wird auf drei Zeilen herun­ter­gebro­chen. Die Nach­richt lässt sich ankli­cken, um den vollen Text aufzu­rufen. Außerdem soll man in Zukunft auf einge­hende Anrufe mit einer Mittei­lung im selben Chat­fenster reagieren und eine PDF-Vorschau nutzen können.

