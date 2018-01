Technik stammt von Machern des Signal-Messengers

Unterhaltungen in Skype sollen sicherer werden: Künftig bietet der Dienst sogenannte private Unterhaltungen an. Das teilt Microsoft mit. Dafür arbeitet der Konzern mit dem Team von Signal zusammen.

Die privaten Unterhaltungen sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt nach dem Signal-Standard von Open Whisper Systems. Die Nutzer sollen so per Text und Sprache verschlüsselt kommunizieren können - sie müssen die Funktion allerdings extra aktivieren. Auch Fotos und kurze Videos, die sich die Nutzer in der Unterhaltung zuschicken, sind verschlüsselt. Die Funktion hat aber auch Nachteile: Videochats sind nicht verschlüsselt möglich. Die Chats werden außerdem nicht über mehrere Geräte synchronisiert.

Zunächst können nur Teilnehmer des Skype-Insider-Programms teilnehmen. Dafür ist die Version 8.13.76.8 des Programms für iOS, Android, Linux, Mac oder Windows notwendig.