Sky X im Test: Einfacher, günstiger, attraktiver

Der Videomarkt ist heiß umkämpft mehr als 20 Anbieter tummeln sich alleine im Streaming-Markt. Hinzu kommen die IPTV-Angebote der Netzbetreiber wie MagentaTV, GigatTV oder 1&1 Digital TV.

Wer in diesem Markt bestehen will, muss sein Angebot ständig anpassen. Das gilt auch für die Branchengröße Sky, die insbesondere für ihr Angebot Sky Ticket bisweilen herbe Kritik einstecken musste. Das flexible Sky-Abo gilt als unzuverlässig und teuer, die Zusammenstellung der Bouquets als schlecht gewählt.

Sky X soll das jetzt alles anders machen. Der erste Pluspunkt: Sky X ist einfach. Für den Dienst, den es vorerst nur in Österreich gibt, werden nur noch drei Pakete angeboten: Alle Filme und Serien für 19,99 Euro, alle Sport-Übertragungen für 24,99 Euro oder ein Gesamtpaket mit beidem zusammen für 34,99 Euro. Damit ist Sky X auch deutlich günstiger als die bisherigen Sky-Angebote. Was der zweite Pluspunkt wäre.



Oft nur SD-Auflösung

Im Fiction & Live-TV-Paket stecken Filme und Serien auf Abruf, diverse Sky-Chanels plus eine Auswahl von Free-TV-Kanälen. Wer als Österreicher jetzt glaubt, seinem Kabelnetzbetreiber leise Servus sagen zu können, wird bitter enttäuscht werden. Die Austro-Sender ATV und Puls 4 fehlen ganz, wie etwa auch 3Sat. Die großen deutschen Privatsender wie Sat1, RTL oder ProSieben sind zwar mit dabei, aber nur in SD. Auch die Sky-eigenen Channels werden nicht durchgängig in HD übertragen und wenn, dann nur in 720p. Leider gilt das auch für die Cinema-Kanäle. Dafür lässt sich beim Ton zwischen der synchronisierten und der Original-Fassung wählen. Fans freut das. Untertitel gibt es aber auch nicht durchgängig.

Für jeden Geschmack etwas

Pluspunkt drei: Die Auswahl ist gut. Etwa 190 Serien stehen auf Abruf bereit, darunter Eigenproduktionen wie „Das Boot“, Kracher wie „The Walking Dead“ oder „Westworld“, aber auch leicht angestaubtes wie „Derrick“. Und weil auch Sky Atlantic mit im Paket ist, können Fans auch gleich die letzte Staffel von „Game of Thrones“ schauen. Insgesamt fehlen aber auch eine ganze Reihe gerade angesagter Serien, die man sich dann bei der Konkurrenz anschauen muss, wie etwa „Star Trek Discovery“ oder „Siren“. Bei den Filmen mischt sich ebenfalls gut Abgehangenes mit relativ neuer Kino-Ware wie „Oceans 8“, „Deathpool 2“ oder „Solo“, der Hommage an den sympathischen Gauner aus Star Wars.

Fußball ist nicht mehr unbedingt der König

Auch im Sportpaket steckt einiges an Vereinfachung. Es punktet vor allem mit Live-Übertragungen aus der deutschen und österreichischen Bundesliga und der UEFA-League und beinhaltet alle Sportkanäle von Sky. Fast immer, wenn deutschsprachige Teams um den Ball rennen, wird übertragen. Selbstverständlich kommen auch Formel-1-Fans auf ihre Kosten.

Gut für die Kunden: Es wird nicht mehr zwischen den Sportarten unterschieden. Radfahren steht neben Fußball, Fußball neben Volleyball oder Curling.

Ansonsten ist das Angebot relativ ähnlich wie beim Fiction-Paket. Die ausgewählten Programme aus dem Free-TV-Programm sind identisch, wie auch viele der Sky-Channels.

