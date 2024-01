Sky: WOW-Serien-Paket mit "Trick" noch verfügbar

Am Wochen­ende haben wir darüber berichtet, dass der Pay-TV-Sender Sky sein güns­tigstes Abon­nement beim Strea­ming­dienst WOW einge­stellt hat. Das Serien-Paket zum Monats­preis von 7,99 Euro ist auf der Webseite von WOW nicht mehr zu finden. Die Pres­sestelle von Sky teilte jetzt gegen­über teltarif.de mit, zwar stünde das Paket mit Serien und Filmen im Fokus der Vermark­tung. Das Angebot, das ausschließ­lich Serien umfasse, sei aber weiterhin verfügbar.

Auf Nach­frage erhielten wir von Sky auch die Infor­mation, wie das funk­tio­niert. So muss zuerst das Bouquet mit Filmen und Serien ausge­wählt werden. Im Waren­korb sei es dann möglich, das Film-Paket abzu­wählen. Dazu müsse im ersten Schritt der Preis­vor­teil gelöscht und danach das Film-Abo entfernt werden. Die Serien-Option verbleibe im Waren­korb und könne dann gebucht werden. WOW versteckt günstigstes Abo

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de Wir haben die Schritte nach­voll­zogen. In der Tat kann das Serien-Monatsabo auf diesem Weg, der auf der Webseite von WOW nicht doku­men­tiert wird, weiterhin für 7,99 Euro je Abrech­nungs­zeit­raum gebucht werden. Anders als bei der Option für Filme und Serien gibt es kein Angebot mit längerer Vertrags­lauf­zeit und Preis­vor­teil.

Filme und Serien im Sechs-Monats-Paket güns­tiger

Für Inter­essenten, die sich für ein halbes Jahr binden, ist die Option mit Filmen und Serien aber sogar güns­tiger als das Serien-Paket im Monats-Abo. Das Kombi-Angebot schlägt mit 5,98 Euro monat­licher Grund­gebühr zu Buche. Nach dem ersten halben Jahr erhöht sich der Monats­preis auf 9,98 Euro, sofern der Zugang nicht gekün­digt wird.

Weiterhin verfügbar ist die Premium-Option, die nach einer sieben­tägigen Gratis-Test­phase weitere 5 Euro pro Monat kostet. Diese kann während des kosten­losen Zeit­raums jeder­zeit und danach monat­lich gekün­digt werden. Mit Premium bekommen die Kunden Full-HD-Qualität, Dolby 5.1 Surround Sound und bis zu zwei paral­lele Streams.

Alles nur ein Test?

"Im Marke­ting konzen­trieren wir uns aktuell stärker auf das Kombi-Produkt bestehend aus Filme- und Serien-Abo", so die Pres­sestelle von Sky gegen­über teltarif.de. "Wir arbeiten regel­mäßig an der Weiter­ent­wick­lung unseres Produkts und führen dazu auch unter­schied­liche, umfang­reiche Test­maß­nahmen durch, um unseren Kunden jeder­zeit das beste und anspre­chendste Angebot bieten zu können." Was genau Sky mit dem Verste­cken der Serien-Option testet, ist nicht bekannt.

In einem Ratgeber haben wir darüber berichtet, wie sich Strea­ming-Dienste offline nutzen lassen.