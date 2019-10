Sky Ticket: Viele neue Sender und Sonderangebote

Der Pay-TV-Sender Sky erwei­tert das Programm­port­folio seiner TV- und Strea­ming-Platt­form Sky Ticket um 13 weitere lineare TV-Sender sowie zahl­reiche Filme, Serien und Dokus auf Abruf. Die Neuzu­gänge sind zunächst nur mobil über Smart­phones und Tablets (iOS und Android) sowie brow­serba­siert und die Xbox One verfügbar. Über den Sky Ticket-TV-Stick sind sie (noch) nicht zu sehen.

Die neuen Sender im Einzelnen

Angebot bei Sky Ticket Das Angebot im Sky Ticket Enter­tain­ment-Bouquet wird um den eigenen Sender Sky Krimi HD sowie die Fremd­kanäle E! Enter­tain­ment HD, Cartoon Network, Spiegel TV Wissen und Junior ausge­baut. Im Paket "Sky Ticket Cinema" berei­chern die Sky Cinema-Kanäle Hits HD, Action HD, Family HD, Comedy, Emotion, Nost­algie und Special HD das Angebot. Zusätz­lich gibt es neu die Dritt­anbieter-Kanäle TNT Film HD und Kino­welt TV dazu.

Neue Filme und Serien auf Abruf

Im Zuge des Ausbaus stehen zudem zahl­reiche neue Abruf-Inhalte bereit, darunter Erfolgs­serien und -dokus wie "Keeping up with the Karda­shians", "Baywatch Bondi Beach", "Paren­thood", "Raising Wildilfe" und "Zugriff – Die Verbre­cher­jäger". Auch das Kids-Angebot wird durch neue Serien wie "Heidi", "Ben 10", "Adven­ture Time – Aben­teuer­zeit mit Finn und Jake", "Die Power­puff Girls", "Munki und Trunk, "Das Haus Anubis" und "Alice im Wunder­land" ausge­baut.

Sky Ticket Cinema-Nutzer erhalten zusätz­lich Zugriff auf Abruf­filme und -serien der Part­nersender TNT Film und Kino­welt TV, darunter Block­buster-Klas­siker wie "Heidi", "Platoon", "Black Hawk Down", "Blau ist eine warme Farbe", "Eraser", "After the Sunset" oder "Löwen aus zweiter Hand".

Sky Ticket zum Vorzugs­preis von 4,99 Euro

Trotz des erheb­lichen Ange­bots­ausbaus bleiben die Preise für Sky Ticket stabil. Kunden von Sky Ticket Enter­tain­ment oder Sky Ticket Cinema erhalten beide Pakete derzeit sogar zum Einstiegs- und Vorzugs­preis von je 4,99 Euro im ersten Monat. Erst ab dem zweiten Monat werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Das Abo kann jeweils monat­lich gekün­digt werden.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (4)