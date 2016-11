Sky Ticket zum halben Preis: Ab 4,99 Euro im Monat

Wer sich bis zum Monatsende für eines der Sky-Ticket-Pakete entscheidet, zahlt im ersten Vierteljahr nur den halben Preis. So sind die Monatspakete zu Preisen zwischen 5 und 15 Euro zu bekommen.

Sky Ticket legt Aktion neu auf Der Pay-TV-Sender Sky hat eine Aktion gestartet, bei der alle Sky-Ticket-Angebote, die auch ohne festes Abonnement genutzt werden können, für Neukunden zum halben Preis buchbar sind. So ist das Monatsticket für Sky Entertainment im Rahmen der Aktion zum Monatspreis von 4,99 Euro erhältlich. Normalerweise kostet das Paket 9,99 Euro. Sky Cinema ist für 7,49 Euro pro Monat anstelle der sonst üblichen 14,99 Euro zu bekommen.

Auch das Sky Sportsport Ticket ist anlässlich der Aktion zu 50 Prozent der regulären Kosten zu bekommen. So liegt der Monatspreis bei 14,99 Euro, während regulär 29,99 Euro berechnet werden. Mit diesem Paket bekommen die Kunden Zugriff auf alle Sport-Inhalte, also sowohl auf die Übertragungen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga als auch DFB Pokal, Champions und Europa League und andere Sportarten wie Formel 1, Golf, Tennis oder Handball.

Die günstigen Monatspreise gelten für Kunden, die sich bis zum 30. November für Sky Ticket entscheiden. Zudem bleiben die vergünstigten Konditionen für drei Monate ab dem Zeitpunkt der Buchung erhalten. Danach berechnet Sky wieder die vollen Preise, sofern die Aktion nicht verlängert wird. Sky Ticket kann monatlich gekündigt werden, so dass man das Angebot stornieren kann, bevor die höheren Grundpreise fällig werden.

Auf diesen Wegen ist Sky Ticket zu empfangen

Der Empfang der Inhalte von Sky Ticket erfolgt generell via Internet, so dass eine entsprechend schnelle Datenverbindung Voraussetzung ist. Dabei bietet der Pay-TV-Sender mit der Sky TV Box eine eigene Set-Top-Box für die Nutzung an. Diese muss aber nicht zwingend verwendet werden, denn auch über den Google Chromecast, das Apple TV der vierten Generation und verschiedene Smart-TV-Modelle ist der Empfang möglich.

Darüber hinaus lässt sich Sky Ticket über die Xbox One, die Playstation 3 und 4 sowie auf mobilen Endgeräten empfangen. Zu diesem Zweck stehen Apps für Android-Smartphones und -Tablets, iPhone, iPad und iPod touch sowie Windows 10 zur Verfügung. Die Windows-Anwendung kann auf dem Smartphone und Tablet gleichermaßen genutzt werden.

Neu ist die Möglichkeit, Sky Ticket zum halben Preis zu bekommen, nicht. Ein vergleichbares Angebot gab es beim Pay-TV-Sender bereits zum Start der neuen Prepaid-Pakete im Spätsommer. Weitere Details zu Sky Ticket haben wir in einer separaten Meldung zusammengefasst.