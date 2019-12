Kostenlos: Zwei parallele Streams für Sky-Ticket-Kunden

Neue­rung beim Pay-TV-Sender Sky kurz vor Weih­nachten: Allen Sky Ticket-Kunden mit einem Enter­tain­ment-, Cinema- oder Super­sport-Monats­ticket stehen ab sofort zwei paral­lele Streams zur Verfü­gung – und das völlig ohne Zusatz­kosten. Das bedeutet: Kunden können die Programme von Sky nun auf zwei unter­schied­lichen Geräten gleich­zeitig genießen – beispiels­weise Fußball­fans in der Familie den berühmten Boxing Day der engli­schen Premiere League auf dem Fern­seher, und Seri­enfans parallel die neuesten Folgen von "His Dark Mate­rials" auf dem Tablet oder Note­book.

Kunden von übrigen Sport-Tickets profi­tieren nur mit Kombi

Parallele Streams bei Sky Ticket Wermuts­tropfen: Kunden mit dem neuen Sky Sport-Ticket, sowie Kunden mit einem Sky Super­sport-Tages­ticket steht wie bisher nur ein einzelner Stream zur Verfü­gung. Kombi­nieren sie eines dieser beiden Tickets jedoch mit einem Enter­tain­ment oder Cinema Monats­ticket, erhöht sich die Zahl auf zwei verfüg­bare Streams für alle gebuchten Tickets, also auch Sport. Pro Kunde sind maximal zwei paral­lele Streams möglich.

Sky verspricht High­lights zu Weih­nachten

Schon zu Weih­nachten dürfen sich Sky-Ticket-Kunden laut dem Pay-TV-Veran­stalter auf unzäh­lige High­lights wie etwa HBO-Serien und aktu­elle Kino­block­buster freuen. Im Cinema Ticket warten neue Film­hits wie "Der Junge muss an die frische Luft", "Mary Poppins‘ Rück­kehr" und "100 Dinge", aber auch Klas­siker wie alle "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit"-Filme in der Extended Version. Im Enter­tain­ment Ticket enthalten sind Seri­enhigh­lights wie der Start der jeweils neuen, dritten Staffel der Kostüm­serien "Victoria" und "Die Medici – Herr­scher von Florenz". Dazu gibt es alle Staf­feln von "Game of Thrones" und die ersten beiden Staf­feln von "Babylon Berlin" als Einstim­mung auf die neue Staffel - ab 24. Januar.

Kunden des Super­sport-Tickets und des neuen Sky-Sport-Tickets können sich laut Sky über trotz der Feier­tage auf Live­spor­tevents freuen, etwa den Boxing Day und weitere Spiel­tage der engli­schen Premier League, auf die LIQUY MOLY Hand­ball-Bundes­liga, den neuen Tennis ATP Cup sowie den Golf Presi­dents Cup.

Für Sport­fans kann ich auch ein Abo von DAZN lohnen. Amazon bietet das Jahres­abon­nement von DAZN derzeit zum Sonder­preis von rech­nerisch 8,33 Euro pro Monat an. Auch Bestands­kunden können profi­tieren. Das Angebot ist aller­dings zeit­lich befristet.

