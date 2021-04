Sky Ticket ab sofort auch für Huawei-Smartphones

Sky Ticket für Huawei-Geräte

Huawei muss bei seinen Android-Smart­phones aufgrund des Handels­kriegs zwischen den USA und China seit geraumer Zeit auf die Instal­lation sämt­licher Google-Dienste verzichten. Seitdem kann der Hersteller nur noch auf die Open Source Version des Betriebs­sys­tems zurück­greifen. Dadurch fehlt Besit­zern neuerer Huawei-Smart­phones auch der Google Play Store als zentrale Anlauf­stelle für die Instal­lation von Apps.

Ab sofort ist Sky Ticket aber auch für neuere Smart­phones und Tablets von Huawei verfügbar. Die Android-Version der Anwen­dung steht neben dem Google Play Store jetzt auch in der App Gallery von Huawei zum Down­load bereit. Damit kann das Programm zur Nutzung des Strea­ming­dienstes auch auf folgenden Huawei-Geräten instal­liert werden:

P40, P40 lite, P40 lite 5G, P40 lite E, P40 Pro, P40 Pro+, P smart 2021, Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, Mate Xs, Y5P, Y6P, Matepad Pro, MatePad, MatePad T10s, MatePad T10 und MatePad T8.

Sky erhofft sich weitere Kunden

Logo: Sky, Foto/Montage: teltarif.de "Sky Ticket wird jetzt, recht­zeitig zur begin­nenden Outdoor-Saison, noch mobiler. Mit der Verfüg­bar­keit für alle Smart­phones und Tablets von Huawei erwei­tern wir für Kunden einmal mehr die Möglich­keiten, die neuesten Sky Origi­nals wie 'Inter­galactic', exklu­sive HBO-Serien wie 'The Nevers' oder 'Mare of East­town', Block­buster wie 'Zack Snyder's Justice League' oder das nächste Formel-1-Rennen zu streamen und ihnen die Frei­heit zu geben, zu wählen, wo, wann und wie sie ihr Programm schauen wollen" so Charli Kumar, Senior Vice Presi­dent Sky Ticket.

Huawei ist bemüht, sein eigenes Ökosystem sukzes­sive auszu­bauen. So will der Hersteller Entwickler popu­lärer Apps dazu bewegen, die jewei­ligen Ange­bote neben dem Google Play Store auch in der haus­eigenen App Gallery anzu­bieten. Mit Harmony OS setzt das Unter­nehmen auch auf ein eigenes Betriebs­system, das aller­dings eben­falls auf Android basiert.

