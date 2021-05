Sky Ticket auf weiteren Fire-TV-Geräten verfügbar

Sky Ticket kann ab sofort auf weiteren Amazon Fire-TV-Geräten genutzt werden. Der Rollout erfolgte auf dem Fire TV Cube und den ok. Smart Fire TVs.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky-angebote.info Nach dem Start von Sky Ticket auf Fire TV Stick (2. und 3. Gene­ration), Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick 4K Anfang April haben der Pay-TV-Sender Sky und der Amazon-Konzern jetzt auch die Verfüg­bar­keit der App auf Fire TV Cube und den ok Smart Fire TVs (MediaMarkt/Saturn) bekannt gegeben. Auf Grundig Smart Fire TVs sowie Fire TV-Sound­bars von TCL und Nebula beginne der Rollout zudem in Kürze.

Mit der Erwei­terung könnten, wie der Sender mitteilt, Sky Ticket-Kunden auch auf diesen Fire TV-Modellen Filme, exklu­sive Sky Origi­nals, Serien von HBO, TNT und Show­time, beliebte Inhalte für Fami­lien und Live-Sport ohne lange Vertrags­lauf­zeit streamen.

Viele High­lights im Mai

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky-angebote.info Allein im Mai stünden laut Sky für Serien- und Film­fans mit dem Enter­tain­ment & Cinema Ticket wieder eine Viel­zahl neuer Strea­ming-High­lights bereit. Beispiels­weise Serien wie das neue Sky-Original "Inter­galactic", die HBO-Reihen "The Nevers" und "Mare of East­town" und die neue TNT-Serie "Para - Wir sind King" sowie die zweite Staffel von "Zoe's Extra­ordi­nary Play­list" und Staffel 4 von "The Good Doctor".

Film­begeis­terte könnten zudem mit Sky Ticket neue Block­buster wie "Tenet", "The New Mutants", "Der wunder­bare Mr. Rogers" und "Diener der Dunkel­heit" streamen.

Sport­fans haben die Möglich­keit mit dem Sky Super­sport Ticket zahl­reiche Live-Sport-High­lights zu sehen. Beson­dere Span­nung verspre­chen unter anderem die letzten beiden Spiel­tage der Bundes­liga und der 2. Bundes­liga, das Saison­finale in der engli­schen Premier League, sowie der Formel 1-Klas­siker "Großer Preis von Monaco".

Sprach­steue­rung mit Alexa

Mit Amazons Sprach­steue­rung Alexa gelangen Kunden auf Fire-TV-Geräten beson­ders bequem zur Sky-Ticket-App. Wer einen Fire TV Cube besitzt oder sein Fire TV mit einem Echo-Gerät gekop­pelt hat, sagt einfach "Alexa, öffne Sky Ticket". Alle anderen drücken vor dem Befehl zunächst die Sprech­taste der im Liefer­umfang enthal­tene Alexa-Sprach­fern­bedie­nung.

Nach dem Down­load der App können sich Kunden anmelden, um auf ihre Tickets zuzu­greifen und ihre Filme, Serien und Live-Sport zu finden und zu sehen. Ebenso können sie die Merk­liste abrufen oder die Wieder­gabe von Inhalten an der Stelle fort­setzen, an der sie diese auf einem anderen Gerät beendet haben.

Wer noch keine Sky Tickets nutzt, kann sich hier anmelden und das Enter­tain­ment-, Enter­tain­ment & Cinema-, Sport- oder Super­sport-Ticket buchen.

