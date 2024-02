Sky kostenlos: Serien-Folgen auf YouTube & Gratis-Channel

Sky will mit kosten­losem Strea­ming Werbung für seine Platt­form machen. In einem anderen euro­päi­schen Markt gibt es jetzt sogar einen kompletten Gratis-Channel. Startet ein solcher bald auch in Deutsch­land?

Die Platt­form Sky ist von zahlenden Abon­nenten abhängig. Schon in Vergan­gen­heit hat man versucht, mit gezielten Gratis-Ködern neue Kunden zu gewinnen. Der Kanal Sky Sport News HD war lange Zeit sogar als Free-TV-Channel verfügbar, heute werden spora­disch ausge­wählte Events wie Sport-Über­tra­gungen, aber auch fiktio­nale Elemente oder Doku-Folgen für alle gestreamt.

Episode eins der HBO-Serie "True Detec­tive" für alle

Sky streamt eine Folge von "True Detective" kostenlos für alle

Foto: © [2023] Home Box Office, Inc. All rights reserved. Aktuell stellt Sky die erste Episode der außer­gewöhn­lichen Thril­ler­serie "True Detec­tive: Night Country" für alle auf dem Sky Deutsch­land-Kanal auf YouTube zur Verfü­gung. Unter diesem Link ist die deut­sche Fassung der Folge ab sofort und bis einschließ­lich 1. März um 23.59 Uhr ausschließ­lich in Deutsch­land zu sehen. In der Nacht vom gest­rigen Sonntag auf den heutigen Montag, 19. Februar, feierte das Staf­fel­finale Premiere bei Sky und auf dem Strea­ming­dienst WOW. Alle vorhe­rigen Episoden sowie die Staf­feln eins bis drei sind eben­falls bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar.

Eine gesamte Folge ist derzeit auch von der Doku-Soap "Diese Ochsen­knechts" im YouTube-Channel zu sehen. Es handelt sich die erste von acht neuen Folgen der Reality-Show.

Gratis-Channel in Groß­bri­tan­nien

In Groß­bri­tan­nien geht Sky sogar noch weiter. Samsung hatte Ende 2023 auf der Insel sein Strea­ming-Angebot Samsung TV Plus um einen soge­nannten FAST-Channel von Sky erwei­tert. Der neue kosten­lose, über Werbung finan­zierte Kanal heißt "Sky Mix" und zeigt sogar die gesamte erste „True Detec­tive“-Staffel, darüber hinaus eben­falls die erste Staffel von "Big Little Lies", "Gangs of London" sowie weitere Inhalte aus dem Sky-Fundus.

Auch wenn es bisher hierzu offi­ziell keine Mittei­lung gibt, so dürften solche Gratis-Chan­nels auch für den deut­schen Markt für Sky nicht unin­ter­essant sein. Solche gibt es in Deutsch­land bereits von anderen Bezahl­ange­boten wie dem Sport­streamer DAZN oder dem True Crime-Channel "Crime + Inves­tiga­tion".

Mitte April trennt sich Sky von einem weiteren Drittpro­gramm auf seiner Platt­form, wenn auch nur bei einem Anbieter. Kunden können es über andere Wege weiter schauen.