Sky als Kino-Ersatz: Aktuelle Filme zu Hause streamen

Corona macht es möglich: Statt im Kino werden Filme zur Premiere nun per Strea­ming bereit­gestellt. Auch Sky betei­ligt sich mit zwei Streifen.

Norma­lerweise starten jeweils donners­tags die neuesten Filme in den Kinos. Diese sind jedoch in vielen Ländern wegen der Corona-Krise aktuell geschlossen. Somit laufen Film­premieren ab sofort auch per Strea­ming und Film­fans haben die Möglich­keit, ausge­wählte aktu­elle Kino­filme zeit­gleich zum Release direkt nach Hause gelie­fert zu bekommen. Auch der Pay-TV-Sender Sky betei­ligt sich mit seinem Sky Store.

Zwei Kino­starts parallel bei Sky

Filmpremieren im Sky Store Ab heute, Donnerstag, 26. März, stehen der Horror-Thriller "Der Unsicht­bare" mit Elisa­beth Moss sowie das amüsante Histo­rien­drama "Emma" von Jane Austen im Sky Store bereit. Beide Filme waren erst kurze Zeit in den Kinos zu sehen.

Auf einen abso­luten Kino-Neustart dürfen sich Sky-Kunden ab 23. April mit dem brand­neuen DreamWorks-Anima­tion-Hit "Trolls World Tour" freuen. Der Action­thriller "The Hunt" mit Emma Roberts und Hilary Swank feiert seinen Kino­start am 14. Mai eben­falls im Sky Store.

Ab Bestel­lung für 30 Tage verfügbar

Die Kino­filme sind im Sky Store zum Leihen verfügbar und stehen Kunden ab Bestel­lung 30 Tage, bezie­hungs­weise 48 Stunden nach Film­start, zur Verfü­gung. Die soge­nannte "Premium-Leihe" eines aktu­ellen Kino­films ist für 17,99 Euro erhält­lich. "In diesen Tagen ist es Zeit zusam­menzu­stehen. Sky möchte seinen Kunden deshalb das best­mögliche Enter­tain­ment-Erlebnis zu Hause anbieten", sagt Dr. Malte Probst, Senior Vice Presi­dent Film & Enter­tain­ment Port­folio bei Sky Deutsch­land. "Wir freuen uns deshalb beson­ders, dass wir unseren Kunden ausge­wählte neue Filme bereits zeit­gleich zum Kino­release im Sky Store anbieten können. So können Kunden den Film komfor­tabel zu Hause mit der gesamten Familie genießen."

Der Sky Store ist für Sky-Kunden bequem über den Sky Q-Receiver und den Sky+ Receiver, im Web, sowie mit Apps für mobile Android- und iOS-Geräte verfügbar. Mehr als 2500 Filme stehen jeder­zeit zur Wahl.

Seit Dienstag ist Disney+ in Deutsch­land an den Start gegangen. Wir haben den neuen Strea­ming-Dienst bereits getestet.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)