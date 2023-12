Sky verliert weitere Sportrechte an Amazon Prime Video

Sky verliert weitere Sportrechte

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Der Pay-TV-Sender Sky hat in den vergan­genen Jahren zahl­reiche Sport-Über­tra­gungs­rechte verloren. Die Frei­tags- und Sonn­tags­spiele der Fußball-Bundes­liga gingen an DAZN verloren. Der gleiche Konkur­rent zeigt mitt­ler­weile die UEFA Cham­pions League - mit Ausnahme des Topspiels am Diens­tag­abend, das auf Amazon Prime Video läuft.

Nun schnappte Amazon Sky weitere attrak­tive Über­tra­gungs­rechte weg. In den kommenden vier Jahren - von 2024 bis 2027 - wird Prime Video in Deutsch­land und Öster­reich exklusiv die Wimbledon Cham­pion­ships, das älteste und pres­tige­träch­tigste Tennis­tur­nier der Welt, über­tragen. In diesem Jahr lief das Turnier hier­zulande noch bei Sky.

Die Über­tra­gungen bei Amazon Prime Video starten im kommenden Jahr mit dem ersten Spiel am 1. Juli und laufen bis zu den Finals am 13. und 14. Juli. Das Grand Slam Turnier findet somit parallel zu den entschei­denden Spielen der Fußball-Euro­pameis­ter­schaft in Deutsch­land statt, die abseits von fünf Exklusiv-Spielen bei MagentaTV auch im Free-TV zu sehen sein wird.

Zugang in der Prime-Mitglied­schaft enthalten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Wie die Über­tra­gungen von der UEFA Cham­pions League sind auch die Sendungen aus Wimbledon für Amazon-Prime-Mitglieder ohne zusätz­liche Kosten zu empfangen. Wer keine Prime-Mitglied­schaft besitzt, muss eine solche aller­dings abschließen, um das Turnier im Live­stream verfolgen zu können.

Amazon teilte mit, es solle Live-Über­tra­gungen "von mehreren Plätzen" geben. Das könnte darauf hindeuten, dass sich der Internet-Konzern bei den Tennis-Über­tra­gungen etwas mehr Mühe als Sky gibt. Sky hatte sich oft auf einen einzigen Video­kanal konzen­triert, wo das für den deut­schen Markt vermeint­lich inter­essan­teste Spiel oder eine Konfe­renz lief.

Nach­teil des Sender­wech­sels: Die Wimbledon Cham­pion­ships werden künftig nicht mehr im klas­sischen Fern­sehen, sondern nur noch im Strea­ming über­tragen. Da tech­nisch gesehen zu jedem einzelnen Zuschauer ein eigener Stream aufge­baut werden muss, kann es eher zu quali­tativen Einschrän­kungen kommen als beim "echten" Broad­cast über Satellit, im Kabel oder im echten IPTV.

Sky zeigt künftig die WTA Tour

Sky wiederum hatte erst kürz­lich bekannt­gegeben, neben der Tennis ATP Tour künftig auch die WTA Tour (jeweils mit Ausnahme der Grand Slam Turniere) auf dem deut­schen Markt zu zeigen. Bislang ist die WTA hier­zulande auf dem nur in Fach­kreisen bekannten Sender Tennis Channel Inter­national zu sehen, der stets mehrere paral­lele Spiele auf eigenen Streams gezeigt hat. Bei Sky ist zu befürchten, dass - ähnlich wie schon bei der ATP Tour - nur ein Konfe­renz-Feed ange­boten wird.

