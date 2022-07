Der Pay-TV-Veran­stalter Sky hat für den 14. Juli den Start neuer Sport­pro­gramme ange­kün­digt. Die Kanäle sind bereits in der Nacht zum 12. Juli aufge­schaltet worden. Sky-Q-Nutzer finden beispiels­weise das Programm Sky Sport Top Event auf Programm­platz 201 ihres Recei­vers. Hier werden die High­lights aus Sky Bundes­liga und Sky Sport gebün­delt. Zuschauer bekommen also Inhalte zu sehen, die auf anderen Kanälen des Pay-TV-Veran­stal­ters sowieso schon verfügbar waren - nur eben gebün­delt in einem neuen 24-Stunden-Kanal. Neue Sky-Programme im Testbetrieb

Foto: teltarif.de Eben­falls bereits aufge­schaltet wurden die Programme Sky Sport Premier League auf Kanal 204, Sky Sport Mix auf Kanal 205, Sky Sport Tennis auf Kanal 206 und Sky Sport Golf auf Kanal 207. Neu ist die Bünde­lung bestimmter Sport­arten auf eigenen TV-Kanälen. Damit einher geht aber nicht zwin­gend ein echter Mehr­wert für die Zuschauer. Live werden die Events über­tragen, die bei Sky Sport auch bisher schon zu sehen waren - und auch weiterhin auf den Programm­plätzen 221 bis 230 zu sehen sind. Die neuen Programme bieten also vor allem eine Paral­lel­abstrah­lung von Inhalten, die Sky Sport ohnehin zeigt. Dazu kommen Wieder­holungen, wie beispiels­weise von Sky Sport Bundes­liga schon seit Jahren gewohnt.

Den Service, beispiels­weise Premier-League-Spiele, Tennis-Matches und Golf-Turniere auf jeweils einem zusätz­lichen Kanal sehen zu können, ermög­licht Sky durch eine neu gestal­tete Zusam­men­arbeit mit Euro­sport bzw. Warner Bros. Disco­very. Die Zuschauer müssen nämlich fortan auf Euro­sport 360 als lineare Broad­cast-Kanäle verzichten. Statt­dessen gibt es diese Programme nur noch im Strea­ming bei disco­very+. Das werbe­unter­stützte, preis­wer­teste Abo, das norma­ler­weise 3,99 Euro monat­lich kostet, ist für Sky-Q-Kunden ein Jahr lang kostenlos. Danach fallen Zusatz­kosten an, wenn Kunden die Inhalte weiter­sehen möchten.

Details zu Sky Show­case

Für den 4. August hatte Sky bereits den Start seines neuen Show­case-Kanals ange­kün­digt. Der Sender soll auf Programm­platz 100 zu finden sein und "künftig als Schau­fenster in die viel­fäl­tige Enter­tain­ment-Welt von Sky" dienen. Auch bei diesem Kanal will der Pay-TV-Veran­stalter vor allem Inhalte anbieten, die es auf anderen Programmen des Anbie­ters ohnehin schon zu sehen gibt.

Sky kündigt für den neuen Kanal im Tages­pro­gramm Serien, Doku­men­tationen und Sport­nach­richten von Sky Sport News an. In der Prime­time folgen unter anderem Sky Origi­nals und andere Inhalte, die auch auf Sky Cinema und Sky Origi­nals Movies zu sehen sind. Darüber hinaus sollen bei Sky Show­case einzelne High­lights von Part­ner­sen­dern inte­griert werden.

Elke Walt­helm, Execu­tive Vice Presi­dent Content bei Sky Deutsch­land: "Sky Show­case bietet unseren Kunden auf einem promi­nenten Sender das 'Best-Of' unseres viel­fäl­tiges Enter­tain­ment-Programms unserer sieben Enter­tain­ment-Sender­marken sowie Einblicke in Sky Cinema, Sky Sport und Part­ner­inhalte. Wer lieber linear schaut, bekommt hier schnell einen Über­blick unserer Top-High­lights." Aller­dings sind die Inhalte ja auch auf den anderen Kanälen linear zu sehen. Der Mehr­wert für die Zuschauer ist daher eher klein. Verfügbar sein wird Sky Show­case sowohl im Enter­tain­ment-Paket auf Sky Q als im Strea­ming­dienst WOW.