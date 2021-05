Bericht: Sky Sport News HD wandert wieder ins Pay-TV

Wird Sky Sport News HD wieder zum Pay-TV-Sender?

Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd Im Dezember 2016 ging Sky Deutsch­land neue Wege und hob die Verschlüs­selung des Sport-Nach­rich­ten­sen­ders Sky Sport News HD auf, um den Sender für Werbe­kunden attrak­tiver machen. Jetzt könnte es die Kehrt­wende geben: Nach bislang unbe­stä­tigten Infos des Nach­rich­ten­por­tals "Clap" wandert das Sport­nach­richten-Programm wieder hinter eine Bezahl­schranke.

Angeb­lich soll im Sommer, spätes­tens mit dem Beginn der neuen Cham­pions League-Saison, der Sender nur noch für Abon­nenten empfangbar sein. Über die kommenden Verän­derungen seien die Mitar­beiter bereits infor­miert worden.

"Das ist nicht der Beginn einer großen Free-TV-Offen­sive", erklärte bereits der dama­lige Sky-Chef Carsten Schmidt der Nach­rich­ten­agentur dpa. Sky Deutsch­land konzen­triere sich laut Clap künftig wieder ausschließ­lich auf das Pay-TV-Kern­geschäft. In Groß­bri­tan­nien ging Sky vor einiger Zeit exakt den glei­chen Weg und hatte auch das briti­sche Pendant von Sky Sport News wieder in einen Pay-TV-Kanal umge­wan­delt.

Geschichte des Senders

Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd Am 24. Februar 2011 verkün­dete Sky Deutsch­land, dass ein Ableger namens Sky Sport News HD ab dem 1. Dezember 2011 auf Sendung gehen werde. Nach dem Start war der Sender im Rahmen einer großen Werbe­kam­pagne zunächst schon einmal für einein­halb Monate frei empfangbar. Am 13. Juli 2016 wurde bekannt­gegeben, dass Sky seine Geschäfts­politik ändere und der Sender vom 1. Dezember 2016 an frei empfangbar sein werde.

Im März verkün­dete Sky eine Koope­ration mit dem Privat­sender RTL für Free-TV-Über­tra­gungen der Formel 1.