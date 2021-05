Bestätigt: Sky Sport News wird wieder Pay-TV-Kanal

Jetzt ist es amtlich: Der Noch-Free-TV-Sender Sky Sport News wird in Zukunft wieder ins Pay-TV abwan­dern und nur noch exklusiv für Sky-Kunden empfangbar sein.

Damit bestä­tigt Sky Deutsch­land schon länger kursie­rende Bran­chen­gerüchte.

Fast fünf Jahre im Free-TV

Deutsch­lands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sport­nach­rich­ten­sender ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung und wech­selte nach fünf Jahren im Pay-TV zum Dezember 2016 ins frei empfang­bare Fern­sehen, wo er seine Bekannt­heit weiter stei­gern konnte. Nun kehrt er kurz vor seinem zehn­jäh­rigen Jubi­läum wieder hinter eine Bezahl­schranke zurück.

Sky sieht darin laut eigenen Angaben einen "Mehr­wert exklusiv für alle Kunden", indem er als Bestand­teil des Enter­tain­ment-Pakets sowie bei Bestel­lung eines Sky Tickets empfangbar sein wird. Sky Sport News wandert zurück ins Pay-TV

Bild: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd Die Umstel­lung erfolgt Ende Juli, recht­zeitig bevor mit dem Auftakt­spiel der 2. Bundes­liga die neue Fußball­saison bei Sky beginnt und die Olym­pischen Spiele in Tokio eröffnet werden.

Plan: Noch mehr Exklu­sivität

"Durch das Schau­fenster im Free-TV konnten in den vergan­genen Jahren alle Sport­fans in Deutsch­land einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persön­lich von der Qualität unseres Sport­ange­bots über­zeugen", sagt Charly Classen, Execu­tive Vice Presi­dent Sport von Sky Deutsch­land. "Mit der Rück­kehr in das Sky Abon­nement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklu­sivität in Zukunft auf noch mehr exklu­sive News, Hinter­gründe und vor allem Live-Fenster in aktu­elle Sky-Über­tra­gungen freuen."

Dabei will Sky Sport News auch in Zukunft über die auf Sky über­tra­genen Live-Rechte hinaus von den wich­tigsten Ereig­nissen berichten, die die Sport­fans in Deutsch­land inter­essieren und bewegen. Bereits heute bietet Sky Sport News laut eigenen Angaben mehr als Sport­nach­richten. In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender konti­nuier­lich weiter­ent­wickelt und hat neben exklu­siven News auch eine Viel­zahl an regel­mäßigen Talks, Spezi­alsen­dungen und weiteren Shows im Programm.

Darüber hinaus hat Sky Sport News den "Dead­line Day" als festen Termin im Kalender der Fußball­fans etabliert und widmet sich in Themen­tagen, wie etwa am Deut­schen Diver­sity-Tag, auch gesell­schaft­lichen Themen mit Sport­bezug.

