Motorsport: Sky startet in neue Formel 1-Saison

An diesem Wochen­ende startet der Pay-TV-Sender Sky die Formel 1-Über­tra­gungen auf seinem Motor­sport-Kanal Sky Sport F1. Los geht es mit Test­fahren, das erste Rennen findet am 20. März statt.

Mit der Über­tra­gung der Test­fahrten aus Bahrain startet der Pay-TV-Sender Sky an diesem Wochen­ende in die neue Formel 1-Saison auf seinem spezi­ellen Kanal Sky Sport F1. Bis Sams­tag­abend werden auf dem Wüsten­kurs in Bahrain zahl­reiche Tests absol­viert, um ein Gefühl sowohl für die neuen Boliden als auch die damit verbun­denen Regel­ände­rungen zu entwi­ckeln.

Mit dem Grand Prix von Bahrain startet die neue Saison anschlie­ßend offi­ziell am 18. März mit dem ersten Trai­ning, das Rennen findet am 20. März statt.

Sky über­trägt alle Rennen live

Die Formel 1 startet wieder bei Sky

Foto: Sky Sky will auch in dieser Saison wieder alle Formel 1-Wochen­enden über­tragen - vom ersten Trai­ning bis zum Rennen am Sonntag. Das Formel 1-Angebot ist mit einem Sky-Abon­nement im Rahmen des Sport-Pakets für 20 Euro pro Monat zu haben, wahl­weise im klas­sischen TV oder mit Sky Go auch unter­wegs. Für 5 Euro Aufpreis pro Monat können die Kunden auch sämt­liche Rennen und die meisten Quali­fyings in UHD-Qualität anschauen.

Zudem können Formel 1-Fans die laufende Saison auch ohne lange Vertrags­bin­dung mit dem flexi­blen Strea­ming­ser­vice Sky Ticket sehen. Zusätz­lich zur Formel 1-Saison können sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklu­sive Fußball-Bundes­liga und Premier League und vielem mehr streamen.

Weitere Motor­sport-Events auf Sky

Außerdem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup live. Ferner ist der Bezahl­sender die Heimat der W Series und zeigt alle Quali­fyings und Rennen live.

Darüber hinaus über­trägt Sky auch die Renn­serie Extreme E und die GT World Challenge Europe. Sky hat sich zudem die exklu­siven Rechte an der NTT Indycar Series für die kommenden drei Jahre gesi­chert.

Ausge­wählte Formel 1-Rennen sind im Free-TV bei RTL zu sehen.