Juni bei Sky: Mehr Filme, Serien und Fußball in UHD

Sky: Mehr Inhalte in UHD

Foto: Sky Der Pay-TV-Sender Sky verspricht seinen Kunden einen ultra­scharfen Start in den Sommer: Mit Sky Q werden Fans höchster Bild­auf­lö­sung und bester Bild­qua­lität auch im Juni wieder gut bedient, sie dürfen sich über eine Viel­zahl hoch­ka­rä­tiger Sport-, Film und Seri­en­high­lights in UHD-Qualiät freuen.

Film- und Seri­en­high­lights in Ultra-HD

Foto: Sky Film­fans genießen mit Sky Q in diesem Monat mehr als 100 Kino­filme aller Genres jeder­zeit in UHD auf Abruf. Ganz neu im Juni in UHD genießen Sky Q-Kunden mit dem Cinema Paket unter anderem tierisch starke Block­buster wie "Planet der Affen - Revo­lu­tion", "Pets 2", "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" und "Angry Birds 2". Dazu star­tete bereits am 28. Mai das brand­neue, zehn­tei­lige Sky Original "Devils" mit Super­star Patrick Dempsey. Jede Woche sei laut Sky eine neue Episode der packenden Story aus der Londoner Finanz­welt auf Sky Q in UHD verfügbar.

Alle neuen UHD-Film- und Seri­en­high­lights auf Sky Q im Juni auf einen Blick:

- Devils (Sky Original), 10 Epsi­oden, eine Episode pro Woche (seit 28. Mai)

- Planet der Affen - Revo­lu­tion (seit 1. Juni)

- White Boy Rick (ab 4. Juni)

- Downton Abbey (ab 5. Juni)

- Pets 2 (ab 7. Juni)

- Jerry Maguire - Spiel des Lebens (ab 10. Juni)

- Everest - Ein Yeti will hoch hinaus (ab 12. Juni)

- Angry Birds2 (ab 18. Juni)

- Niemands­land - The After­math (ab 20. Juni)

- Das Schicksal ist ein mieser Verräter (ab 25. Juni)

Mehr Fußball in UHD

Unter­dessen geht die Fußball-Bundes­liga nach dem erfolg­rei­chen Restart in die heiße Schluss­phase der Saison. Mit Sky Q sehen Fans mit Bundes­liga-Paket laut dem Pay-TV-Sender mehr Spiele denn je in UHD. Zum kommenden 30. Spieltag am Samstag, 6. Juni, zeigt Sky ab 15.30 Uhr die Begeg­nung Lever­kusen – Bayern und ab 18.30 Uhr Dort­mund – Hertha in Ultra-HD-Qualität.

Am 31. Spieltag laufen am Samstag, 13. Juni, ab 18.30 Uhr Bayern – Mönchen­glad­bach und am Sonntag, 14. Juni, ab 18 Uhr Schalke – Lever­kusen

Am 32. Spieltag sehen Fußball­fans am Dienstag, 16. Juni, ab 20.30 Uhr das Spiel Bremen – Bayern und am Mitt­woch, 17. Juni, ab 20.30 Uhr Dort­mund – Mainz.