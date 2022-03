Sky: Bald bessere Bildqualität für Streaming-Kunden

Der Pay-TV-Veran­stalter Sky hat im Sommer vergan­genen Jahres eine neue Strea­ming-Box einge­führt, die die Nutzung von Sky Q unab­hängig von einem Satel­liten- oder Kabel­anschluss machen soll. Mitt­ler­weile ist das Strea­ming über die Sky Q IPTV-Box der bei den Kunden belieb­teste Empfangsweg, wie das Unter­nehmen in einem online veran­stal­teten Pres­sege­spräch verriet.

In den vergan­genen Monaten habe der Sender die Sky Q IPTV-Box alle vier bis sechs Wochen mit Soft­ware-Updates versorgt. Dabei sei es vor allem um Stabi­litäts­ver­bes­serungen gegangen. Für dieses Jahr kündigte Sky nun auch sicht­bare Neue­rungen für die Kunden an. Ist die Strea­ming-Qualität derzeit auf Full-HD beschränkt, so soll es - wie beispiels­weise beim Satel­liten­emp­fang - künftig auch möglich sein, UHD zu nutzen. Sky verkündet Neuheiten via Online-Pressekonferenz

Screenshot: teltarif.de Die Verbes­serung wird nach Sky-Angaben in zwei Schritten reali­siert. Bis zum Sommer soll UHD-Qualität zunächst für Partner-Apps wie zum Beispiel Netflix reali­siert werden. In der zweiten Jahres­hälfte will Sky die höhere Über­tra­gungs­qua­lität auch bei eigenen Programmen auf der IPTV-Box umsetzen.

MagentaSport bald bei Sky Q

Sky treibt ferner die Bemü­hungen voran, möglichst viele Dienste auf der Sky-Q-Platt­form zu vereinen. So ließen sich die von den Kunden gewünschten Inhalte mit einheit­lichem Receiver empfangen und mit einer einzigen Fern­bedie­nung steuern. Als neuen Partner stellte der Pay-TV-Anbieter MagentaSport von der Deut­schen Telekom vor. Die App werde in den kommenden Wochen bei Sky Q hinzu­gefügt.

Für Apple TV+ kündigte Sky eine drei­mona­tige kosten­lose Test­phase an, die ab Ende März ange­boten werde. Derzeit haben beispiels­weise auch Kunden der Deut­schen Telekom die Möglich­keit, Apple TV+ für ein Vier­tel­jahr kostenlos zu buchen. Dieses Angebot richtet sich auch an Inter­essenten, die den Strea­ming­dienst von Apple früher bereits kosten­frei genutzt haben.

Disco­very+ soll wie geplant ab Mitte des Jahres bei Sky Q zur Verfü­gung stehen. Für zwölf Monate will der Pay-TV-Veran­stalter die zusätz­lichen Inhalte ohne Extra-Kosten anbieten. Zur Preis­gestal­tung nach dem ersten Jahr verriet der Veran­stalter noch nichts. Im Herbst fällt der Start­schuss für Para­mount+ bei Sky. Kunden, die neben Sky Q auch das Cinema-Paket des Unter­neh­mens gebucht haben, bekommen die zusätz­lichen Inhalte ohne Aufpreis.

