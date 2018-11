Netflix ab 15. November bei Sky Q

Netflix gibt es ab 15. November bei Sky Q Es wurde bereits viel darüber spekuliert, jetzt ist es bestätigt: Ab 15. November haben Kunden von Sky Q Zugriff zum Videoportal Netflix. Gleichzeitig startet ein völlig neues Programmpaket: Entertainment Plus. Sky-Kunden in Deutschland und Österreich haben damit erstmals die Möglichkeit, Serien von Sky und ein breites Angebot an internationalem und lokalem Entertainment von Netflix aus einer Hand zu genießen.

Zugang zu Netflix Standard Plan

Entertainment Plus umfasst laut Sky einen vollwertigen Zugang zum "Netflix Standard Plan" mit Filmen, Kinderprogrammen, Dokumentationen und Serien wie "Narcos", "Stranger Things", sowie der kommenden deutschen Serie "Dogs of Berlin". Sie können zwei Streams in HD-Qualität gleichzeitig schauen. Außerdem bietet es die lineare Sky-Programmvielfalt auf bis zu 29 Sendern, davon bis zu 17 in HD, die allerneuesten Sky Original-Productions wie "Das Boot", "Der Pass" und "Acht Tage" in HD und Ultra HD, die beliebtesten Serien wie "Game of Thrones" parallel zur US-Ausstrahlung, alle Sky-Box-Sets mit kompletten Serienstaffeln und den mobilen Streamingservice Sky Go.

Mit der Integration von Netflix auf Sky Q wird es für Kunden laut Angaben des Pay-TV-Senders einfacher denn je, ihre Lieblingsprogramme zu finden und Programmjuwelen zu entdecken. Empfehlungen für Sky und Netflix werden auf der "Home"-Seite von Sky Q, sowie im Bereich "Serien" angezeigt. Netflix-Inhalte sind zudem in die Sky Q-Textsuche integriert.

Zum Vorteilspreis von 32,99 Euro buchbar

Das Entertainment Plus Paket ist ab 15. November zum Vorteilspreis von 32,99 Euro mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten buchbar und kann mit allen weiteren Sky-Paketen kombiniert werden. Ein Upgrade auf Netflix Premium (mit Ultra HD und vier Streams gleichzeitig) ist für drei Euro zusätzlich möglich und kann während der Vertragslaufzeit von Entertainment Plus jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden. Voraussetzung für die Nutzung von Entertainment Plus ist ein Sky-Q-Receiver. Sky-Kunden mit einem bestehenden Netflix-Abo können ihr Konto problemlos mit Entertainment Plus verbinden und damit Ihr Netflix-Profil weiter verwenden. Entertainment Plus-Kunden können Netflix weiter auf allen üblichen Netflix-unterstützten Geräten nutzen.

Zudem können sich bestehende Netflix-Kunden jederzeit ohne ein Entertainment-Plus-Abonnement auf Sky Q einloggen. Sky-Kunden können sich ebenso über die Netflix-App auf Sky Q für Netflix anmelden und Netflix als Standalone-Service nutzen. In diesem Fall gelten die Standardpreise von Netflix.

