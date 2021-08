Sky Q: Filme, Serien und Sport jetzt auch ohne Sat & Kabel

Sky Q ist ab Dienstag auch ohne Satel­liten-, Kabel- oder IPTV-Anschluss erhält­lich. Das teilte der Pay-TV-Sender Sky im Rahmen einer virtu­ellen Pres­sekon­ferenz mit. Künftig reicht ein einfa­cher Inter­net­anschluss mit einer Band­breite ab 6 MBit/s im Down­stream, um die Sky-Programme und die Kanäle von Part­ner­sen­dern des Pay-TV-Veran­stal­ters in HD-Qualität auf den Bild­schirm zu holen.

Beim Stan­dard-Angebot für 12,50 Euro monat­liche Grund­gebühr ist neben der Sky Q IPTV-Box und dem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Veran­stal­ters auch der Empfang der belieb­testen öffent­lich-recht­lichen und privaten Fern­seh­pro­gramme inklu­sive, wie Sky mitteilte. So soll das Produkt auch gene­rell als Alter­native zu einem herkömm­lichen TV-Anschluss dienen.

Sky Q via Internet konkur­riert auch mit anderen Web-TV-Anbie­tern wie Zattoo, waipu.tv und Joyn. Direkt vergleichbar sind die Services aber nicht. Bei Sky binden sich die Kunden für ein Jahr. Dafür ist das Enter­tain­ment-Paket inklu­sive und die Kunden haben Zugriff auf Sky Sport News, das sich vor wenigen Wochen aus dem Free-TV verab­schiedet hat. Zudem bildet das Abo die Grund­lage für die Buchung weiterer Sky-Pakete.

Diese Zusatz-Pakete sind verfügbar

Sky Q via IP vorgestellt

Quelle: Sky, Screenshot: teltarif.de Für einen Aufpreis von 12,50 Euro im Monat haben Inter­essenten die Möglich­keit, Sky Fußball Bundes­liga hinzu­zubu­chen. Für 5 Euro monat­lich ist Sky Sport verfügbar, für 10 Euro Sky Cinema, für 7,50 Enter­tain­ment Plus/Netflix, für 10 Euro Sky Kids und für 5 Euro Sky Go Plus. Wie bei Sky Q über Satellit und Kabel ist auch der Multiscreen-Service (zusätz­liche Boxen in anderen Räumen) verfügbar. Dafür werden 10 Euro zusätz­liche Grund­gebühr pro Monat berechnet. Bei allen Paketen gilt eine einjäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Danach kann der Vertrag monat­lich gekün­digt werden.

Die Sky Q IPTV-Box sieht ähnlich wie ein Apple TV aus und ist etwa 10,8 mal 10,8 mal 17 Zenti­meter groß. Wie beim Sky-Q-Receiver für Satel­liten­emp­fang sind auch Part­ner­dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, TV Now, DAZN und die Media­theken der wich­tigsten TV-Anbieter an Bord. An einer Erwei­terung um Dienste wie Joyn und Apple TV+ zeigt sich Sky grund­sätz­lich inter­essiert. Konkrete Verein­barungen mit den Anbie­tern gibt es aber noch nicht.

Der Internet-Zugang der neuen Set-Top-Box kann wahl­weise über WLAN oder über ein Netz­werk­kabel herge­stellt werden. Ähnlich wie beim Sky Q Mini gibt es derzeit noch kein Strea­ming in UHD-Qualität. HD sei dafür stan­dard­mäßig - auch bei den privaten Free-TV-Sendern - mit dabei. Tech­nisch sei das Gerät für UHD auch bereits vorbe­reitet. Eben­falls nicht möglich sind Aufnahmen.

Neue Kunden als Ziel­gruppe

Die Sky Q IPTV Box sieht wie ein Apple TV aus

Foto: Sky Einen Preis­vor­teil gegen­über Sky Q auf anderen Empfangs­wegen gibt es trotz der zumin­dest vorerst bestehenden Einschrän­kungen nicht. Der Pay-TV-Veran­stalter denkt beim neuen Produkt nach eigenen Angaben auch weniger an Bestands­kunden, die den Empfangsweg wech­seln. Statt­dessen erhofft sich das Unter­nehmen, neue Inter­essenten zu gewinnen, indem das Pay-TV nur noch einen Breit­band-Inter­net­anschluss und keinen klas­sischen TV-Anschluss mehr benö­tigt.

Einen Haken sollte man als Inter­essent bedenken: Insbe­son­dere im Umfeld von Über­tra­gungen sport­licher Groß­ereig­nisse liefen die Strea­ming­dienste von Sky in der Vergan­gen­heit nicht immer stabil. Passiert ähnli­ches in Zukunft, so könnte temporär gleich der gesamte TV-Empfang für den Kunden gestört sein. Hier müssen erste Erfah­rungs­berichte von Kunden abge­wartet werden.

