Streaming: Sky Ticket geht, WOW kommt

Sky startet mit WOW ein neues Strea­ming-Angebot. Dafür ist Sky Ticket ab heute Geschichte. Das Unter­nehmen verspricht einen Strea­ming­dienst auf dem deut­schen Markt "mit der größten Content-Viel­falt und Qualität zu einem beson­ders attrak­tiven Preis". Inter­essant ist, dass es sich erst­mals um ein Angebot handelt, bei dem die Marke Sky nicht mehr öffent­lich in Erschei­nung tritt. Offenbar versucht Sky, das laut Aussagen auf der Fach­messe Anga Com nicht mehr als Pay-TV-Sender bezeichnet und wahr­genommen werden will, mit dem neuen Brand sein Image zu verän­dern, um mit Platt­formen wie Joyn oder Netflix im Strea­ming-Markt mitzu­halten.

WOW will Strea­ming-Fans eine Mischung aus exklu­siven Sport- und Enter­tain­ment-Inhalten bieten. Die neue Platt­form soll dabei laut Unter­neh­mens­angaben durch einen beson­ders schnellen Zugang zu den Inhalten und viele Verbes­serungen im Nutzungs­erlebnis über­zeugen.

Das sind die Strea­ming-High­lights bei WOW

WOW geht als Nachfolger von Sky Ticket ans Netz

Logo: Sky WOW-Kunden haben beispiels­weise Zugriff auf preis­gekrönte Serien. Hierzu zählen Sky Origi­nals, wie "Babylon Berlin" und "Das Boot", oder Produk­tionen von HBO, wie in Kürze "House of the Dragon". Im Angebot ist außerdem Peacock, der Strea­ming­dienst von NBC Universal, mit einem wach­senden Katalog an beliebten Shows und Filmen, Seri­enklas­sikern und exklu­siven Peacock-Origi­nals.

Enter­tain­ment-Fans erhalten zudem neueste Block­buster-Filme kurz nach der Verbrei­tung im Kino, beliebte Inhalte für Fami­lien und Kinder, sowie Live-Sport. Dazu gehören alle Bundes­liga­spiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundes­liga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Formel 1-Rennen, alle Spiele der Liqui Moly Hand­ball-Bundes­liga, US-Sport aus der NHL und Welt­klasse-Tennis wie das legen­däre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP Tour.

Start mit Sonder­kon­ditionen

Zum Start können sich Neukunden vom 13. Juni bis 31. Juli das Angebot von WOW zu Sonder­kon­ditionen sichern. Das Seri­enpaket gibt es für 7,99 Euro/Monat statt 9,99 Euro/Monat. Das kombi­nierte Filme- und Serien-Paket ist buchbar für 9,98 Euro im Monat statt 14,98 Euro. Diese Kondi­tionen gelten laut Sky für die Kunden unbe­grenzt, solange sie ihr Abon­nement nicht kündigen.

Das Angebot von Sky Sport bietet WOW für 29,99 Euro pro Monat. Zudem bietet auch WOW ein Jahres­abon­nement für den Live-Sport zum Vorteils­preis von 24,99 Euro pro Monat an.

So ist WOW buchbar

WOW ist online auf wowtv.de buchbar und kann auf bis zu zwei Geräten gleich­zeitig genossen werden.

Sky Ticket ist Geschichte

Logo: Sky Ticket Das neue Strea­ming-Angebot wird unter­stützt von der globalen Strea­ming-Platt­form der Sky-Gruppe. Zu den tech­nischen Verbes­serungen gehört eine über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche und eine Such­funk­tion, sodass Strea­ming-Fans jetzt auch nach Schau­spie­lern, Akro­nymen oder Sport-Clips suchen können. Außerdem gibt es verschie­dene Möglich­keiten zur Perso­nali­sie­rung.

Der Bereich "Mein Konto" wurde zudem neuge­staltet, um es den Strea­mern noch einfa­cher zu machen, ihr Konto zu verwalten, Ände­rungen vorzu­nehmen oder die für sie rele­vanten Infor­mationen zu finden.

Sky will zur kommenden Saison einen eigenen Sender für die Premier League anbieten.