HD-Offensive: Sky schaltet SD-Sender über Satellit ab

Sky schaltet Sender in SD ab Der Pay-TV-Sender Sky startet laut einem Medienbericht eine HD-Offensive und beginnt als erster TV-Anbieter in Deutschland mit der Abschaltung von Sendern in herkömmlicher Bildauflösung (SD) im Satellitenbereich. Zugute komme dem Pay-TV-Veranstalter dabei, dass alle aktuellen Sky-Receiver und Flachbildfernseher HD-tauglich seien, heißt es im Magazin InfoDigital.

Als ersten Schritt wolle Sky den Angaben zufolge bis zum 15. November 2018 alle Sky-Abonnenten ohne Aufpreis für den HD-Empfang freischalten, wie InfoDigital von Verbreitungspartnern erfahren haben will, die von der Umstellung betroffen seien. Dies mache den Weg frei für die Abschaltung von 14 SD-Sendern am 29. November 2018. Dabei handele es sich um Disney Junior, Beate-Uhse.TV, National Geographic, Discovery Channel, 13th Street, Fox Serie, TNT Serie, Syfy, NatGeo Wild, Spiegel Geschichte, Sky 1, TNT Film, Disney Cinemagic und Sky Atlantic.

Ab 15. November laufe auf diesen Sendern eine Hinweistafel mit Informationen zur SD-Abschaltung. Alle Sender seien weiterhin in HD-Qualität bei Sky empfangbar. Andere SD-Programme bei Sky sind den Angaben zufolge vorerst nicht betroffen und würden weiter in Standardqualität angeboten.

Sky startet weitere HD-Sender

Sky nutzt die Umstellung auch für eine Programmerweiterung. Neben den ehemaligen SD-Sendern, die die Sky-Kunden dann in HD-Qualität empfangen können, kämen für Neukunden und bestehende Kunden des „Sky Starter“-Pakets die HD-Sender E! Entertainment HD, Eurosport 1 HD, History HD, Sky Arts HD, TNT Comedy HD und Universal HD dazu. Alle "Cinema"-Kunden erhielten im Rahmen der Neuerung die Sender TNT Film HD und Disney Cinemagic HD immer inklusive, hieß es. Die Freischaltungen erfolgten automatisch und ohne Aufpreis.

Drei Programme werden eingestellt

Im Zuge der Neuordnung stelle Sky zudem die HD-Sender Sky Select HD, Blue Movie HD und Sky 1+1 HD ein. Sky-Select-Inhalte in HD würden in Zukunft über den Video-on-Demand-Dienst Sky Store angeboten. Die Select-Kanäle 1-9 sowie das Select Portal seien von den Neuerungen nicht betroffen, heißt es laut InfoDigital. Blue-Movie-Inhalte in HD würden dann über die 18+-App mit Sky Q abrufbar sein. Sky 1+1 HD werde durch das Serien-Abrufangebot auf Sky On Demand und Sky Go ersetzt.

Gleichzeitig wechselten viele Sky-Programme den Sendeplatz auf Satellit Astra, 19,2° Ost. Ein Sky-Sprecher wollte die Umstellungen auf Nachfrage von InfoDigital zunächst nicht kommentieren, verwies aber auf eine in Kürze erscheinende Pressemitteilung zu dem Thema.

