Spielfilme & Tennis: Das ändert sich jetzt bei Sky

Sowohl im Bereich Spiel­filme als auch beim Sport gibt es große Ände­rungen auf der Pay-TV-Platt­form Sky. Wie der Pay-TV-Anbieter inzwi­schen bestä­tigt hat, wolle man ab April das Sender­port­folio im Film-Bereich verrin­gern. Anstelle von bisher acht linearen Sendern soll es künftig nur noch fünf geben.

Diese Sender bleiben, diese fallen weg

Konkret will Sky ab dem 11. April auf die Sender Sky Cinema Premiere HD, Sky Cinema Clas­sics HD, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Family HD und Sky Cinema High­lights HD setzen. Letz­terer soll dann auch die Pop-up-Chan­nels umfassen, die es weiterhin geben soll. Gestri­chen werden dagegen die Programme Sky Cinema Thriller, Sky Cinema Fun und der +24-Sender, der aktu­elle Filme des Premieren-Chan­nels einen Tag später noch einmal zeigt. Sky schaltet Programme ab

Logo: Sky, Foto/Montage: teltarif.de Die fünf neuen Sky Cinema Chan­nels sind alle mit dem Cinema-Paket buchbar. Dieses beinhaltet auch weiterhin den Warner TV Channel sowie den kosten­losen Zugang zum Strea­ming-Service Para­mount+ für noch mehr Film­high­lights und Hit-Serien. Alter­nativ sind die neuen Chan­nels und das Film­paket auch mit dem Strea­ming­ser­vice WOW und einem Serien- und Film-Abo aufrufbar.

"Unsere Zuschauer haben die Frei­heit, selbst zu bestimmen, ob sie ihren nächsten Film per Abruf schauen oder sich durch unsere beliebten Sky Cinema Sender unter­halten lassen", sagt Michaela Taran­tino, Vice Presi­dent Cinema und Sky Store bei Sky Deutsch­land. Mit der verbes­serten Sender­struktur "folgen wir genau diesem Trend, geben der Nutzung auf Abruf noch mehr Raum und fokus­sieren uns auf fünf lineare Film­chan­nels für eine höhere Hitdichte und somit eine bessere Auffind­bar­keit der Inhalte."

Mehr Tennis trotz Verlust von Wimbledon

Verän­derungen werden aktuell auch beim Sport, konkret beim Tennis umge­setzt. Wie berichtet, hat Sky zwar jüngst das Grand Slam-Turnier in Wimbledon an Amazon Prime Video verloren. Parallel schloss der Pay-TV-Sender aber bereits im November des vergan­genen Jahres jeweils fünf­jäh­rige Tennis-TV-Rechte mit den Tennis-Welt­ver­bänden ATP (Herren) und der WTA (Damen) ab. Im Rahmen dieser Part­ner­schaft zeigt Sky insge­samt über 80 Turniere mit über 4000 Spielen auf Sky Sport. Als High­lights sollen unter anderem die ATP- und WTA-Finals live über­tragen werden.

Heimat für Tennis ist der lineare Kanal "Sky Sport Tennis". Zusätz­lich bietet Sky seit 11. Februar alle verfüg­baren Tennis­mat­ches der ATP- und WTA Turniere auf Sky Q an. Hier finden Kunden alle Matches in der Tennis-Rubrik auf der Sky Q-Ober­fläche. Dieses Zusatz­angebot soll in Kürze auch für Kunden des Strea­ming­dienstes WOW verfügbar sein. Sobald dies der Fall ist, werden wir von teltarif.de das neue Tennis-Angebot testen.

Als Teaser gibt es bei Sky auch immer mehr Gratis-Ange­bote.