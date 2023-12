Neuer Vertrag: Diese TV-Sender gibt es weiter bei Sky

Sky-Kunden mussten zuletzt einiges ertragen - vom Verlust attrak­tiver Sport­rechte bis zum Sende­schluss mehrerer Programme. Heute verkündet der Pay-TV-Anbieter immerhin einen posi­tiven Vertrags­abschluss: Die Main­stream Media AG und Sky Deutsch­land setzen ihre bereits seit 24 Jahren bestehende Part­ner­schaft fort. Der Umfang ist jedoch eher etwas für eine spezi­elle Ziel­gruppe, denn der Vertrag verein­bart die weitere Verbrei­tung der Spar­ten­sender Romance TV und Heimat­kanal über Sky in Deutsch­land und Öster­reich - sowohl linear als auch auf Abruf über Sky Q, Sky Go und WOW.

"Die Sender­marken Romance TV und Heimat­kanal sind wich­tige Bestand­teile unseres wert­hal­tigen Enter­tain­ment-Programms, das bestä­tigen unsere Zuschauer tagtäg­lich, wenn sie die beiden Sender einschalten", sagt Evelyn Roth­blum, Chief Trans­for­mation Officer bei Sky Deutsch­land. "Deshalb freue ich mich, dass wir die lang­jäh­rige und erfolg­reiche Part­ner­schaft mit Main­stream Media fort­setzen und in der Vermark­tung sogar ausbauen."

Das läuft demnächst auf beiden Spar­ten­kanälen

Romance TV ist weiter bei Sky zu sehen

Logo: Romance TV Zu den Programm­high­lights, die demnächst auf Romance TV zu sehen sein werden, zählen laut Sky die Pay-TV-Premiere von "Weih­nachten im Weingut Wader" (25. und 26. Dezember ab 20.15 Uhr) oder die Sonder­pro­gram­mie­rung "Silvester auf dem Traum­schiff" (31. Dezember ab 19.25 Uhr) sowie eine Sonder­pro­gram­mie­rung "Neujahr im Traum­hotel" (1. Januar ab 6.10 Uhr).

Der Heimat­kanal zeigt High­lights wie "Wunder­volles Weih­nachts­fest" - drei Tage rund um die Uhr mit beliebten Heimat­filmen (24. bis 26. Dezember jeweils ab 6 Uhr) oder "Raunächte - Krimis aus der Heimat" mit sechs Episoden am Stück von "Der Bozen-Krimi" und neun Episoden am Stück von "Derrick" sowie neun Episoden am Stück von "Der Kommissar" (28. bis 30. Dezember jeweils ab 20.15 Uhr).

Ausbau der Vermark­tung

Im Zuge der Content­part­ner­schaft bauen die Häuser auch ihre Vermark­tungs­koope­ration weiter aus. Künftig vermarktet Sky Media neben den beiden Sendern Romance TV und Heimat­kanal auch deren Unter­kanäle. Dazu gehören die Sender­marken "Starke Frauen", "Film­gold" und "World of Free Sports". Im Gegenzug zu den beiden Haupt­pro­grammen sind diese Chan­nels auf diversen Platt­formen wie Joyn oder Zattoo kostenlos zu empfangen.

Das Programm­angebot bei Zattoo wächst an. Alleine im Dezember wurden acht weitere Programme auf der Platt­form aufge­schaltet. Wir erklären, welche es sind.