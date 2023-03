Rückkehr der Formel 1: Sky enthüllt TV-Pläne

An diesem Wochen­ende startet die neue Saison der Formel 1. Wird nicht noch in letzter Minute ein Free-TV-Partner benannt, gibt es die Rennen diesmal nur im Pay-TV bei Sky zu sehen.

Das Warten vieler Motor­sport­fans hat ein Ende: Die Formel 1 ist zurück und startet an diesem Wochen­ende in Bahrain. Mit 23 Rennen ist es die längste bezie­hungs­weise umfang­reichste Saison aller Zeiten. Wer in Deutsch­land die Rennen sehen will, ist jedoch - nach dem Ausstieg von RTL - auf das Pay-TV ange­wiesen.

Sollte nicht noch in letzter Sekunde ein neuer Free-TV-Partner bekannt gegeben werden, wird nur der Pay-TV-Sender Sky jedes Renn­wochen­ende live über­tragen.

Start schon am heutigen Donnerstag

Die Formel 1 startet wieder bei Sky

Foto: Sky Sky zeigt demzu­folge auch den Großen Preis von Bahrain live. Vom ersten Freien Trai­ning am morgigen Freitag um 12.15 Uhr bis zur letzten Pres­sekon­ferenz am Sonn­tag­abend können die Motor­sport­freunde alles auf dem Motor­sport­sender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Bahrain live kommen­tieren.

Los geht es sogar schon am heutigen Donnerstag mit der Pres­sekon­ferenz der Fahrer um 19.15 Uhr. Als Experten werden Ralf Schu­macher und Nico Rosberg im Einsatz sein. Die Mode­ration über­nimmt Peter Harden­acke. Sandra Baum­gartner führt die Inter­views und holt die Stimmen der Fahrer und Team-verant­wort­lichen ein. Leo Lackner wird als Daten­experte das Renn­geschehen wie gewohnt begleiten. Sky-Experte Timo Glock feiert sein Saison­debüt beim zweiten Formel 1-Rennen in Dschidda.

Neben der Formel 1 zeigt der Pay-TV-Sender auch alle Sessions der Formel 2 und 3, alle Rennen des Porsche Super­cups sowie alle Rennen der NTT IndyCar Series live und exklusiv. Start ist eben­falls bereits an diesem Wochen­ende.

Die Formel 1 auf Sky Q: Alle Rennen in UHD

Die Live-Über­tra­gungen der Formel 1 auf Sky Sport F1 sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport-Paket empfangbar, wahl­weise im klas­sischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unter­wegs. Das Rennen in Bahrain gibt es auch in Ultra-HD/HDR-Bild­qua­lität und ohne Werbe­unter­bre­chungen während des Renn­gesche­hens. Wer nicht live dabei ist, kann on demand auf Sky Q und Sky Go die Rennen später anschauen.

Mit zahl­rei­chen Funk­tionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem "Data Channel" und dem "Driver Tracker" sowie der smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funk­tion können die Zuschauer laut Sky weiterhin ihr Renn­erlebnis indi­viduell gestalten. Zudem können sie High­light-Videos aller Sessions und die besten Klas­siker-Rennen jeder­zeit mit Sky Q abrufen.

Die Formel 1 live erleben mit Sonder­aktion bei WOW

Die Formel 1 gibt es auch bei WOW, dem Strea­ming-Dienst von Sky. Im Rahmen einer Sonder­aktion zum Saison­start kostet das Jahresabo noch bis zum 19. März 19,99 Euro pro Monat. Das jeder­zeit künd­bare Live-Sport-Monatsabo ist für 29,99 Euro pro Monat buchbar.

In einem Ratgeber erklären wir, wie man allge­mein Sport-Events über das Internet anschauen kann.