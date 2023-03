Sky versteckt Kündigungsbutton: Jetzt fristlose Kündigung? (Update)

Seit der gesetz­lich vorge­schrie­benen Einfüh­rung eines Kündi­gungs­but­tons für alle Unter­nehmen, die im Internet Verträge anbieten, checkt teltarif.de in unre­gel­mäßigen Abständen, ob sich Provider und Diens­tean­bieter an die Vorgabe halten. Die Liste von Verbraucher­schüt­zern mit Kritik an der Umset­zung des Kündi­gungs­but­tons ist - wie bereits berichtet - lang: Der Kündi­gungs­button ist oft inak­zep­tabel oder gar nicht umge­setzt.

Sky gehörte zu den Unter­nehmen, die nach der gesetz­lichen Pflicht zur Einfüh­rung einen Kündi­gungs­button ange­boten haben. Auf der Home­page vorhanden ist er zwar immer noch - inzwi­schen ist er aber nicht mehr so einfach auffindbar wie zu Beginn. Was könnte das für Konse­quenzen haben?

So funk­tio­niert die Verschleie­rung

Sky und der Kündigungsbutton

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Sky, Montage: teltarif.de Im "Gesetz für faire Verbrau­cher­ver­träge" steht dazu die Formu­lie­rung, dass der Kündi­gungs­button, der im Gesetz übri­gens "Kündi­gungs­schalt­fläche" heißt, "unmit­telbar und leicht zugäng­lich" sein muss. In der Regel sollte es also möglich sein, dass man die Home­page von Sky aufruft, anschlie­ßend die Tasten­kom­bina­tion Strg-F für "Suche auf dieser Seite" betä­tigt und dann ins Such­feld "kündig" eingibt. Norma­ler­weise sollte die Seite dann direkt zu der Stelle mit dem Kündi­gungs­button springen, hinter dem sich das Kündi­gungs­for­mular verbirgt.

Die aktuelle Lösung bei Sky

Bild: Sky, Markierung von teltarif.de Doch das ist auf der Seite von Sky seit einiger Zeit nicht mehr so - es wird kein Ergebnis gefunden. Um den Kündi­gungs­button zu finden, ist ein Umweg notwendig. Zunächst muss der Kunde händisch ganz nach unten auf der Seite scrollen. Dort findet er übri­gens direkt zugäng­liche Buttons zu anderen Pflicht­infor­mationen wie Impressum, Kontakt, Daten­schutz & Cookies sowie Daten­schutz­ein­stel­lungen. Doch der Kündi­gungs­button fehlt.

Rechts von diesem Block befindet sich neuer­dings ein Button "Weitere Links einblenden". Klickt man diesen an, werden sehr viele weitere Links einge­blendet, die zum Teil auch das Content- und Service-Angebot von Sky umfassen. Nach der Zählung von teltarif.de befinden sich in diesem Block sage und schreibe 56 Links, die zunächst über­sprungen werden müssen, bevor dann ganz am Ende der Kündi­gungs­button erscheint. Die Anzeige nach dem Ausklappen der weiteren Links

Bild: Sky, Markierung von teltarif.de

Gesetz enthält Passus zur frist­losen Kündi­gung

Ob diese Lösung mit der vom Gesetz gefor­derten Vorgabe vereinbar ist, dass die Kündi­gungs­schalt­fläche "unmit­telbar und leicht zugäng­lich" sein muss, darf bezwei­felt werden. Inter­essant ist jeden­falls ein weiterer Passus im "Gesetz für faire Verbrau­cher­ver­träge". Dort heißt es nämlich:

Werden die Schalt­flä­chen und die Bestä­tigungs­seite nicht entspre­chend [...] zur Verfü­gung gestellt, kann ein Verbrau­cher einen Vertrag, für dessen Kündi­gung die Schalt­flä­chen und die Bestä­tigungs­seite zur Verfü­gung zu stellen sind, jeder­zeit und ohne Einhal­tung einer Kündi­gungs­frist kündigen. Die Möglich­keit des Verbrau­chers zur außer­ordent­lichen Kündi­gung bleibt hiervon unbe­rührt.

An dieser Stelle sind nun Juristen und die Verbrau­cher­zen­tralen dazu aufge­for­dert, Einschät­zungen dazu abzu­geben, ob aufgrund der aktu­ellen Ausge­stal­tung auf der Sky-Home­page gene­rell jeder Sky-Kunde dazu berech­tigt ist, sofort und fristlos seinen Vertrag zu kündigen, egal wie lange die Mindest­lauf­zeit noch dauern würde.

Das offi­zielle Kündi­gungs­for­mular, zu dem der Kündi­gungs­button bei Sky führt, enthält hierzu als Auswahl-Option sogar die außer­ordent­liche Kündi­gung.

Der rich­tige Kündi­gungs-Zeit­punkt, die vorzei­tige Kündi­gung oder der gesetz­lich vorge­schrie­bene Kündi­gungs­button: teltarif.de beant­wortet häufige Fragen zum Kündigen von Verträgen für Handy und Internet. Zum Beispiel, warum der Kündi­gungs­button zwin­gend außer­halb des Kunden­cen­ters sein muss.

Update 17:30 Uhr: Die Stel­lung­nahme von Sky

In Reak­tion auf unsere Bericht­erstat­tung schreibt Sky:

Kunden­zufrie­den­heit ist uns sehr wichtig. Deswegen über­prüfen wir regel­mäßig unsere digi­tale Customer Journey, um Kunden trans­parente Wege anzu­bieten, ihre Verträge auf Wunsch einfach beenden zu können – nicht nur auf unserer eigenen Website, sondern auch über externe Such­maschi­nen­plat­zie­rungen. Unsere Kunden bestä­tigen uns regel­mäßig, dass sie keine Probleme haben, die Kündi­gungs­mög­lich­keit auf unserer Webseite zu finden. Zudem achten wir darauf, dass die Auffind­bar­keit der Kündi­gungs­option auf sky.de die gesetz­lichen Voraus­set­zungen erfüllt. Die beschrie­bene Such­methode mit Strg-F stellt unserer Meinung nach kein übli­ches Verfahren dar, und deswegen verwenden wir dieses auch nicht.