Vorbei: Sky gibt kein CI-Plus-Modul mehr heraus

Vorbei: Sky gibt kein CI-Plus-Modul mehr aus

Bild: Sky Im Früh­jahr 2020 hatte sich ein teltarif.de-Leser an unsere Redak­tion gewandt, der mit dem von Sky ausge­gebenen Receiver dauer­haft unzu­frieden war. Seiner­zeit beschrieben wir, dass es rein theo­retisch möglich sei, bei Sky alter­nativ ein CI-Plus-Modul zu erhalten, dass Sky sich aber mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dieses heraus­zugeben - meist mit dem Vorwurf der poten­ziellen Mani­pula­tion. Seiner­zeit erhielt der Kunde nach dem Eingreifen von teltarif.de dann doch noch das gewünschte CI-Plus-Modul.

Seither haben sich in Reak­tion auf diesen Bericht mehrere Sky-Kunden an uns gewandt mit der Bitte, in ihrem Fall eben­falls bei Sky zu inter­venieren, sodass statt des Recei­vers ein CI-Plus-Modul ausge­geben wird. Doch damit ist nun offenbar Schluss. Vorbei: Sky gibt kein CI-Plus-Modul mehr aus

Kunden haben Gründe für Ableh­nung des Sky-Recei­vers

Im März dieses Jahres schrieb uns ein Sky-Kunde:

Bei mir ist der Fall zu 100 Prozent gleich. Habe auf einen neuen Fern­seher gewech­selt. Leider ist im Haus nur eine Satel­liten-Leitung. Der Sky Q Receiver hat keinen Video­text und ich will auch nichts aufnehmen. Schaue nur Fußball und Sport. Meine Frage wäre: Können Sie mir in dieser Sache auch behilf­lich sein? Die Gespräche, die ich bisher geführt habe, waren sehr mühsam. Man wird nur vertröstet. Sollte nichts funk­tio­nieren, werde ich kündigen müssen. Was mein Sohn sehr bedauern wird, der ist bei uns der Fußball­ver­rückte.

Unser Vertrag besteht seit dem Ende 2013 bei Sky. Von Anfang an haben wir den Empfang mit einem CI+ Modul von Sky genutzt. Aufgrund der gege­benen Umstände ist es für uns unmög­lich einen externen Receiver zu nutzen. Unsere Fern­seh­geräte verfügen über inte­grierte Receiver. Da wir das Modul für insge­samt vier Fern­seh­geräte nutzen, ist dadurch mit der Zeit entspre­chender Verschleiß entstanden. Es wird Zeit für ein neues Modul. Sky weigert sich aber auch in unserem Fall und möchte uns den haus­eigenen Receiver "andrehen". Von Einsicht und Verständnis der meist schlecht deutsch spre­chenden Mitar­beiter der "Hotline" (Warte­schlangen schon bis zu 60 Min.) leider keine Spur. Auf E-Mails wird in der Regel nicht reagiert. Ich habe auch jedes Mal erklärt, dass ich dieses Modul gar nicht umsonst möchte, auch das hat leider nicht geholfen. Haben Sie noch eine Idee, wie ich bei Sky Verständnis wecke?

Sky: CI-Plus-Modul wird nicht mehr ausge­geben

Ein weiterer teltarif.de-Leser schrieb uns in den ersten April-Tagen:

Auf unsere Anfrage bei Sky teilte uns ein Spre­cher nun aller­dings mit:

Vielen Dank für Ihre Mail. Es tut mir sehr leid, aber hier kann ich leider nicht weiter­helfen. CI+ Module bieten wir mittler­weile grund­sätz­lich nicht mehr an: Eine weitere Alter­native wäre beispiels­weise Sky Ticket. Im Super­sport Ticket sind alle Sport­inhalte von Sky enthalten und ein Receiver ist nicht nötig. Defekte Module werden aktuell noch 1:1 ausge­tauscht. Aber natür­lich bemühen sich die Service­kol­legen darum, die Kunden vom Sky Q Receiver zu über­zeugen.

Wich­tiger Hinweis: Das Sky-CI-Plus-Modul wird nicht mehr ange­boten. Wenn du noch ein Sky-CI-Plus-Modul im Einsatz hast, kannst du jeder­zeit auf den Sky Q Receiver wech­seln. Deine Sky Geräte kannst du auf sky.de/meinsky im Bereich "Meine Sky Geräte verwalten" einsehen.

Was ist das Sky CI Plus-Modul?

Das Sky-CI-Plus-Modul entschlüs­selt digi­tale Radio- und TV-Sender von Sky in Empfangs­geräten mit inte­griertem CI+ Steck­platz. Aller­dings wurde der Vertrieb des Sky-CI-Plus-Moduls in der Zwischen­zeit einge­stellt. Wir haben aber eine bessere Alter­native für dich: Sky Q - eine Platt­form für alles, was du liebst. Sky Q verbindet Fern­sehen, Strea­ming und Apps. Alle Infos dazu findest du auf der Seite Sky Q Erleben.

Dazu sandte uns der Spre­cher einen Link zu einem Artikel im Sky-Hilfe-Center , in dem es heißt:

Zwar steht mit Comcast mittler­weile ein großer US-Medi­enkon­zern hinter Sky, dennoch sieht die Zukunft für den Bezahl­fern­sehen-Platz­hirsch alles andere als rosig aus. Dabei sind viele Fehler durchaus haus­gemacht. Ab 2025 wackelt das Geschäfts­modell.